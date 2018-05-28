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«Джон Сноу» и «одичалая Игритт» из «Игры престолов» решили пожениться
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«Джон Сноу» и «одичалая Игритт» из «Игры престолов» решили пожениться 

Свободная пресса 55 минут назад
Фото: Sunmag
По данным СМИ, 31-летние актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли уже этим летом поженятся. Сообщается, что пара уже купила дом, в который они переедут сразу после свадьбы.
Церемония бракосочетания, которая пройдет в родовом замке Лесли в Шотландии, назначена на 23 июня.
В ближайшее время пара начнет рассылать пригласительные на свадьбу. Стоит отметить, что конверты украшены марками по мотивам «Игры престолов», пишет РЕН ТВ.
Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились во время съемок сериала «Игра престолов». Напомним, Харингтон в этом фильме играет одного из главных персонажей Джона Сноу. Лесли сыграла одичалую Игритт.
Справка «СП»
Кристофер Кейтсби (Кит) Харингтон (англ. Christopher Catesby «Kit» Harington) — английский актер театра, кино и телевидения. Прославился ролью Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», за которую номинировался на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году Кит Харингтон стал одним из самых высокооплачиваемых актёров телевидения, получая 1,1 млн долларов за один эпизод «Игры престолов».
Подробнее о нём можно прочитать здесь.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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