«Джон Сноу» и «одичалая Игритт» из «Игры престолов» решили пожениться

По данным СМИ, 31-летние актеры Кит Харингтон Роуз Лесли уже этим летом поженятся. Сообщается, что пара уже купила дом, в который они переедут сразу после свадьбы.

Церемония бракосочетания, которая пройдет в родовом замке Лесли в Шотландии, назначена на 23 июня.

В ближайшее время пара начнет рассылать пригласительные на свадьбу. Стоит отметить, что конверты украшены марками по мотивам «Игры престолов», пишет РЕН ТВ

Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились во время съемок сериала «Игра престолов». Напомним, Харингтон в этом фильме играет одного из главных персонажей Джона Сноу . Лесли сыграла одичалую Игритт.

Справка «СП»

Кристофер Кейтсби (Кит) Харингтон (англ. Christopher Catesby «Kit» Harington) — английский актер театра, кино и телевидения. Прославился ролью Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», за которую номинировался на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году Кит Харингтон стал одним из самых высокооплачиваемых актёров телевидения, получая 1,1 млн долларов за один эпизод «Игры престолов».

Подробнее о нём можно прочитать здесь.

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