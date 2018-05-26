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Отметь в календаре! Стала известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли
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Отметь в календаре! Стала известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли 

Peopletalk 54 минуты назад
Фото: Peopletalk
Сегодня стала известна официальная дата свадьбы актеров Кита Харингтона (31) и Роуз Лесли (31)! В своём Instagram актер написал: «Свадьба состоится 23 июня».
Как сообщает Daily Mail, они уже разослали 200 приглашений друзьям и коллегам из сериала «Игра престолов» (на съёмках которого Кит и Роуз и познакомились).
Кстати, среди гостей будет вся съемочная группа. И, по слухам, из-за этого пришлось поставить на паузу съемки нового сезона — теперь он выйдет только в 2019. Так что все претензии фанатов к Киту и Роуз!
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Напомним, что роман Кита Харингтона и Роуз Лесли длится уже пять лет: познакомились они на съемочной площадке «Игры престолов» в 2012-м. А в июле прошлого года Кит сделал предложение своей возлюбленной. Пара планирует традиционную шотландскую свадьбу в замке Абердиншир — с волынкой, килтами и морем виски (Кит, как мы помним по пьяным кутежам в барах Парижа, ещё тот любитель выпить).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/otmet-v-kalendare-stala-izvestna-data-svadby-kita-haringtona-i-rouz-lesli/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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