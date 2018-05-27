Стала известна дата свадьбы актеров популярного сериала «Игра престолов»

За развитием отношений одного из главных героев культового сериала «Игра престолов» Джона Сноу и рыжеволосой одичалой красотки Игритт следил весь мир, затаив дыхание. Сериальный роман плавно перетек в жизнь, и уже 23 июня Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграют свадьбу. «Эта дата была опубликована в регистрационном офисе Хантли в Абердиншире», — отмечает BBC.

Британцы назвали эту свадьбу второй королевской (первая, напомним, состоялась 19 мая, когда принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл официально заключили брак). Западные СМИ отмечают, что у отца Роуз, советника Себа Лесли, есть собственный замок в округе Абердиншир.

Напомним, Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили о помолвке минувшей осенью. В газете Times было опубликовано традиционное объявление о состоявшейся помолвке. В данный момент в разгаре съемки финального сезона нашумевшего сериала. Как отмечают инсайдеры, пара пригласила на свадьбу многих коллег по съемочной площадке «Игры престолов», поэтому график съемок строился с учетом грядущего мероприятия.

Фото: globallookpress