Ещё
Стала известна дата свадьбы актеров популярного сериала «Игра престолов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата свадьбы актеров популярного сериала «Игра престолов» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Кит Харингтон, воплотивший на экране образ Джона Сноу, и Роуз Лесли, запомнившаяся ролью Игритт, сыграют свадьбу уже эти летом.
За развитием отношений одного из главных героев культового сериала «Игра престолов» Джона Сноу и рыжеволосой одичалой красотки Игритт следил весь мир, затаив дыхание. Сериальный роман плавно перетек в жизнь, и уже 23 июня Кит Харингтон и Роуз Лесли сыграют свадьбу. «Эта дата была опубликована в регистрационном офисе Хантли в Абердиншире», — отмечает BBC.
Британцы назвали эту свадьбу второй королевской (первая, напомним, состоялась 19 мая, когда принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл официально заключили брак). Западные СМИ отмечают, что у отца Роуз, советника Себа Лесли, есть собственный замок в округе Абердиншир.
Напомним, Кит Харрингтон и Роуз Лесли объявили о помолвке минувшей осенью. В газете Times было опубликовано традиционное объявление о состоявшейся помолвке. В данный момент в разгаре съемки финального сезона нашумевшего сериала. Как отмечают инсайдеры, пара пригласила на свадьбу многих коллег по съемочной площадке «Игры престолов», поэтому график съемок строился с учетом грядущего мероприятия.
Фото: globallookpress
Passion.ru: последние новости
Французская любовь и еще 10 секс-терминов с упоминанием стран и народов Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации Звезда «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина представила нового молодого возлюбленного
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс влияет на женскую внешность13
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь82
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться120
Откровенный образ Решетовой никто не оценил5
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение