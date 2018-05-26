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Дочь Клары Лучко рассказала о последнем дне своей мамы
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Дочь Клары Лучко рассказала о последнем дне своей мамы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В новом документальном фильме Первого канала «Клара Лучко. Цыганское счастье» Оксана рассказала, что по-прежнему живет памятью о маме, хранит ее платья, бережет фотографии, а на шее носит ее кольцо.
«Вот у меня тут кольцо на шее — странно, правда?! Его подарил маме мой дедушка, она носила его всю жизнь. И всегда говорила: «Если что-то произойдет, ты носи это, пожалуйста, и я ношу. Только на руку надеть не могу, потому что, если надеваю на руку, то вижу мамину руку. Это очень больно… Поэтому только так и буду носить всегда», — поделилась женщина.
Дочь Клары Лучко / кадр из прграммы
Оксана родилась в первом браке Клары Лучко с актером Сергеем Лукьяновым. Они были партнерами в фильме «Кубанские казаки». Ради молодой красавицы, Лукьянов, который был старше нее на 15 лет, расторг предыдущий брак и женился на Лучко. Он очень ее любил, буквально носил на руках. Но заботливый муж, с которым она не знала забот, внезапно умер в 54 года. «Ей было тяжело. Она болела. Даже был момент, когда ей и жить не хотелось», — рассказала Оксана.
Через несколько лет Лучко вышла замуж за журналиста Дмитрия Мамлеева. Они прожили в счастливом браке более 30 лет. По словам дочери, умерла Клара Степановна совершенно внезапно, до последнего отлично выглядела и много работала. «Она снималась до последнего дня, приехала со съемок за два дня до смерти. Платье „невыгуленное“ вечернее на „Нику“ висело, всякие планы были. Ничего она не предчувствовала… Вот так вздохнула, руки развела и ушла в одну секунду», — рассказала дочь Клары Лучко, — цитирует наследницу starhit.ru.
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