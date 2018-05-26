Дочь Клары Лучко рассказала о последнем дне своей мамы

В новом документальном фильме Первого канала « Клара Лучко . Цыганское счастье» Оксана рассказала, что по-прежнему живет памятью о маме, хранит ее платья, бережет фотографии, а на шее носит ее кольцо.

«Вот у меня тут кольцо на шее — странно, правда?! Его подарил маме мой дедушка, она носила его всю жизнь. И всегда говорила: «Если что-то произойдет, ты носи это, пожалуйста, и я ношу. Только на руку надеть не могу, потому что, если надеваю на руку, то вижу мамину руку. Это очень больно… Поэтому только так и буду носить всегда», — поделилась женщина.

Дочь Клары Лучко / кадр из прграммы

Оксана родилась в первом браке Клары Лучко с актером Сергеем Лукьяновым . Они были партнерами в фильме «Кубанские казаки». Ради молодой красавицы, Лукьянов, который был старше нее на 15 лет, расторг предыдущий брак и женился на Лучко. Он очень ее любил, буквально носил на руках. Но заботливый муж, с которым она не знала забот, внезапно умер в 54 года. «Ей было тяжело. Она болела. Даже был момент, когда ей и жить не хотелось», — рассказала Оксана.