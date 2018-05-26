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«Я поверила в любовь с первого взгляда!»: Айза Анохина рассказала о втором муже
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«Я поверила в любовь с первого взгляда!»: Айза Анохина рассказала о втором муже 

Eva.ru 25 минут назад
Фото: Eva.ru
33-летний дизайнер и блогер Айза Анохина, которая также известна браком с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), разоткровенничалась. Мать двоих детей решила рассказать о своем втором муже, которым в 2015 году стал бизнесмен по имени Дмитрий. Красавица решила поделиться своими эмоциями, вспомнив момент, когда впервые увидела будущего возлюбленного.
Бывшая жена рэпера Гуфа и мама его сына Сэма Айза Анохина уже несколько лет счастлива в браке с другим мужчиной. Одно время она скрывала его от любопытных глаз, но теперь в ее микроблоге периодически появляются совместные снимки. Известно, что Анохины не просто расписались, они также обвенчались, чтобы скрепить свой союз «на небесах». Айза поделилась трогательными воспоминаниями о знакомстве с будущим мужем: «Увидев Диму первый раз, я произнесла (про себя) фразу: „Я буду твоей женой и рожу тебе детей“. Потом я повторила это еще сто тысяч раз всем своим подругам, хотя намека на роман даже не было! Но в тот декабрь 2014 года я поверила в любовь с первого взгляда».
Знаменитость отметила, что представляла себе первое свидание с понравившимся мужчиной и фантазировала о том, какими будут их дети. По словам Айзы, она просто «поверила и отдалась судьбе», последовав за своими мечтами. Она считает, что в мире очень сложно найти свое место, себя и вторую половину, и очень рада, что ей это удалось. Пара вместе воспитывает двоих детей — восьмилетнего Сэма и полуторагодовалого Элвиса. Подписчики обсуждают слова Айзы о возлюбленном. Многие не могут забыть, как ярко женщина ранее демонстрировала чувства к экс-супругу Гуфу: «А что вы почувствовали, когда увидели Алексея?» «А разве с Лешей у тебя не было такого же чувства, с первого взгляда, ты же тоже с ума от любви с ним сходила?»
«Любовь такая штука… Вам бы ее не выставлять на всеобщее, это ваше личное. Оставьте при себе». «Я искренне рада, что вы обрели счастье». «Вот что называется родственная душа! Это прекрасно в любом возрасте! И никогда не стоит опускать руки, надо ее искать!»
Айза Анохина тщательно следит за своей внешностью и многие уверены, что она старается не только для себя, но и для любимого человека. Вместе с тем, она считает свою фигуру далекой от идеальной, в чем ее попытались разубедить многочисленные фанаты.
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