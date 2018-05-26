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Точка поставлена: Алисия Сильверстоун подала документы на развод
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Точка поставлена: Алисия Сильверстоун подала документы на развод 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Алисия Сильверстоун решила окончательно поставить точку в своем браке.
В феврале стало известно, что одна из самых крепких пар в Голливуде решила развестить. Алисия Сильверстоун и ее супруг Кристофер Джареки были вместе на протяжении двадцати лет, 13 из которых в законном браке. У пары подрастает 6-летний сын Беар Блю Джареки. Но если тогда были только разговоры о грядущем расторжении брака, то сейчас актриса решила окончательно поставить точку в отношениях и подала на развод. Причиной расторжения брака Алисия обозначила «непримиримые противоречия».
По словам представителя пары, супруги договорились о совместной опеке над сыном. Вопросов с разделением имущества также не будет: у них подписан брачный контракт.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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