Китайские свадебные традиции, которые ужаснут любого

Не так давно в социальных сетях стали появляться видео с подборками свадебных церемоний в Китайской Народной Республике. Кроме того, женихи пытаются не просто сломать новые двери, а буквально разносят их. Согласно традиции жених с друзьями должен добраться до невесты, сломав дверь. Это происходит до бракосочетания и напоминает нашу традицию «похищения» невесты. Однако китайские обряды отличаются травмоопасностью. Нередко выбивание дверей, особенно со стеклами, влечет за собой неприятные последствия.

Так к примеру, подруги невесты серьезно пострадали от осколков дверей и были вынуждены обратиться к медикам за помощью. Сами женихи подходят к выбиванию дверей с особым энтузиазмом. Азартные мужчины применяют кувалды, умудряются соорудить тараны или даже выбивают дверь без подручных средств. За пару дней просмотр одного из видео с китайской свадьбы собрал более 900 тысяч просмотров.

Не думайте, что на этом странные моменты китайских свадеб заканчиваются. На подобных мероприятиях гости регулярно наносят вред своему здоровью. А все потому, что действия на свадьбах очень суровые.

Так, к примеру, самое интересное зрелище, это когда жениху ниже спины привязывают петарды и поджигают их. Помните, как во многих странах жениха качают на руках? В КНР такое не практикуется. Китайских женихов ломают как в единоборствах. И случается так, что все заканчивается настоящими переломами. Например, этого жениха уронили на табурет и все закончилось переломом позвоночника. Ну, и пожалуй, самая невинная забава на китайских свадьбах — приклеить жениха к столбу. Мужчину обвязывают скотчем и все выглядит как действия террористов. Но нет, то все еще обычная китайская свадьба, где окружающие смеются с происходящего.

Нередко пары привязывают скотчем друг к другу, приматывают к дереву и бьют всем, что попадется под руку. Согласитесь, это явно не самый лучший день в их жизни. ​Впрочем, не каждое бракосочетание в Китае сопровождается такими традициями. Но несколько раз в год бывают случаи, когда травмы во время совершения «обрядов» приводят либо к серьезным травмам, либо к летальному исходу.