Ещё
Идеальный парень: жених Пэрис Хилтон устроил ей романтичный сюрприз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Идеальный парень: жених Пэрис Хилтон устроил ей романтичный сюрприз 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера журналисты подловили Пэрис (38) у входа в отель в Париже, чтобы разузнать побольше о предстоящей свадьбе: «Какого чувствовать себя невестой?»; «Кого вы пригласите?»;«Много дел?». На вопросы звезда ответила лаконично: «Все прекрасно, мне все нравится». Зато красноречивее всех слов оказалось то, как ее жених Крис Зилка (33) встречал возлюбленную у входа.
Крис ждал Пэрис у двери с шикарным букетом роз. Настоящий романтик!
все слайды
Кстати, недавно Daily Mail сообщил, что свадебная церемония Пэрис и Криса пройдет 11 ноября. Пара обменяется клятвами в той же церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз, в которой 40 назад состоялось венчание родителей Хилтон — Рика и Кэти.
Напомним, об их романе заговорили в начале 2017 года, а в январе 2018-го стало известно, что влюбленные помолвлены. Во время новогодних каникул в Аспене манекенщик встал на одно колено и преподнес девушке кольцо с бриллиантом в 20 карат.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealnyj-paren-zhenih-peris-hilton-ustroil-ej-romantichnyj-syurpriz/
Peopletalk: последние новости
Все делают вместе? Дакота Джонсон и Крис Мартин на шопинге Отметь в календаре! Стала известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли Что подарить подружке-невесте: 20 идей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь30
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи8
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение