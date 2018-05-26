Идеальный парень: жених Пэрис Хилтон устроил ей романтичный сюрприз

Вчера журналисты подловили Пэрис (38) у входа в отель в Париже, чтобы разузнать побольше о предстоящей свадьбе: «Какого чувствовать себя невестой?»; «Кого вы пригласите?»;«Много дел?». На вопросы звезда ответила лаконично: «Все прекрасно, мне все нравится». Зато красноречивее всех слов оказалось то, как ее жених Крис Зилка (33) встречал возлюбленную у входа.

Крис ждал Пэрис у двери с шикарным букетом роз. Настоящий романтик!

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Кстати, недавно Daily Mail сообщил, что свадебная церемония Пэрис и Криса пройдет 11 ноября. Пара обменяется клятвами в той же церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз, в которой 40 назад состоялось венчание родителей Хилтон — Рика и Кэти.

Напомним, об их романе заговорили в начале 2017 года, а в январе 2018-го стало известно, что влюбленные помолвлены. Во время новогодних каникул в Аспене манекенщик встал на одно колено и преподнес девушке кольцо с бриллиантом в 20 карат.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/idealnyj-paren-zhenih-peris-hilton-ustroil-ej-romantichnyj-syurpriz/