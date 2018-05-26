Ники Минаж сказала «да»

Поклонники Ники Минаж давно подозревали, что певицу с Эминемом связывает не только дружба и творчество. В 2010 году они работали над совместным треком Roman’s Revenge. Ей часто задавали вопрос о личной жизни, но она отмалчивалась. Да и сам рэпер говорил в интервью, что после брака Кимберли Энн Скотт , с которой познакомился еще в детстве, пара несколько раз сходилась и расходилась, у него серьезных отношений нет.

Однако в «Инстаграме» Ники появилось видео, где она исполнила несколько строчек из своей новой песни Big Bank, а в подписи к посту певица упомянула Слима Шейди — второе прозвище Эминема. И на вопрос подписчика, встречаются ли исполнители, Минаж сказала «да».