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Ники Минаж сказала «да»
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Ники Минаж сказала «да» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Поклонники Ники Минаж давно подозревали, что певицу с Эминемом связывает не только дружба и творчество. В 2010 году они работали над совместным треком Roman’s Revenge. Ей часто задавали вопрос о личной жизни, но она отмалчивалась. Да и сам рэпер говорил в интервью, что после брака Кимберли Энн Скотт, с которой познакомился еще в детстве, пара несколько раз сходилась и расходилась, у него серьезных отношений нет.
Однако в «Инстаграме» Ники появилось видео, где она исполнила несколько строчек из своей новой песни Big Bank, а в подписи к посту певица упомянула Слима Шейди — второе прозвище Эминема. И на вопрос подписчика, встречаются ли исполнители, Минаж сказала «да».
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