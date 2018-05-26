Кержаков изменял своей жене Милане

Несколько недель назад Милана Кержакова написала в свое микроблоге о расставании с мужем. Она отметила, что он оказался недостойным человеком, но раскрывать истинные причины развода не стала. Ходили слухи, что футболист изменяет своей супруге Однажды якобы Александр даже поднял руку на Милану за то что она приревновала его к одной из поклонниц. А основания для ревности были — папарацци тогда засняли брюнетку в объятиях спортсмена. Но Милана и Александр каждый раз после ссор возобновляла отношения. Но, видимо, терпению молодой супруги футболиста пришел конец.

Адвокат Катя Гордон не понаслышке знает Александра Кержакова. Она помогала его первой супруге во время развода с мужем. Тогда спортсмен добивался единоличной опеки сына, обосновывая это тем, что Кате (его экс-возлюбленной) нельзя доверять ребенка, якобы она ведет себя крайне вызывающе и совершенно не интересуется малышом. И он добился своего. Ребенок от первого брака жил вместе со спортсменом и воспитывался Миланой.

«Мне позвонила жена Кержакова Милана (это было уже после смерти ее папы). Она проявила себя как адекватный и добрый человек. Милана сказала: «Для меня очень важно, чтобы вы знали, что я против всяких войн, мне совершенно незачем мешать матери Игоря!» Она действительно хотела помочь Кате увидеться с сыном. Меня это тронуло… Но встреча Сафроновой и сына так и не произошла, потому что Кержаков в штыки воспринял инициативу жены. Честно говоря, защищая Катю Сафронову, я думала, что Милана — гламурная бездушная девочка, которая из ревности хочет навредить сопернице. Но, поговорив с ней, поняла, что она просто заложница обстоятельств…», — рассказала Гордон.

Адвокат не сомневается, что Кержаков изменял Милане. «Я знакома с Кержаковым. Мое впечатление: это человек со звездной болезнью, тщеславный, самолюбивый. Что касается его развода с Миланой, то я не удивилась такому итогу. Периодически всплывали сплетни о его изменах. Я свечку не держала, но есть люди, которые окружены слухами об изменах, а есть люди, о которых такого и не подумать. Думаю, и Екатерина, и Милана в этом плане достаточно натерпелись…», — заявила она.

Напомним, у Кержакова и Миланы в 2015 году родился сын Артемий. Сейчас девушка с ним, мамой и братом проживает в своем загородном доме.