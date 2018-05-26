Екатерина Варнава задумалась о человеческих отношениях

Телеведущая и юмористка Екатерина Варнава задумалась о том, какую пользу люди приносят друг другу.

Варнаву не устраивает, что многие люди используют друг друга, поэтому она радуется, когда видит искреннюю заботу, любовь и бережное отношение, внимание, которое не зависит от расстояния.

Мама Екатерины работала в больнице и иногда рассказывала истории о том, как простое внимание и забота могут спасти человеку жизнь и сделать ее лучше. Например, на Амуре запустили специальные «теплоходы здоровья» для оказания медицинской помощи в удаленных районах. Реализация такой простой идеи — обычная забота о людях, у которых нет возможности переехать или попасть на прием у себя в районе, где нет врачей.

Девушка заметила, что иногда люди не осознают, насколько огромна страна, и сколько человек нуждаются во внимании и помощи. Позитивные изменения, считает Варнава, приведут к тому, что жить станет намного проще и интереснее.