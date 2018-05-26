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«Такой мужчина вам подходит»: Лиза Арзамасова предстала с брутальным красавцем
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«Такой мужчина вам подходит»: Лиза Арзамасова предстала с брутальным красавцем 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Лизу Арзамасову все привыкли видеть рядом с Родионом Газмановым: фанаты уже давно заподозрили роман между звездами и не удивляются, просматривая совместные снимки. А на днях Елизавета опубликовала фотографию с другим мужчиной, что, безусловно, вызвало реакцию интернет-пользователей.
Кстати, Лизе приписывали роман не только с сыном известного российского певца Олега Газманова но и с её коллегой по сериалу «Папины дочки» Филиппом Белым. Видимо, так сильно фанаты артистки хотят выдать свою любимицу замуж, что не устают тщательно следить за ее личной жизнью. В этот раз поклонники не смогли пройти мимо очередного спутника актрисы. Как они поняли, этот мужчина всего лишь партнер Лизы по съемкам, но сочли, что он бы отлично смотрелся в качестве партнера по жизни.
Многим поклонникам Елизаветы Арзамасовой кажется, что рядом с Родионом она не благоухает и не раскрывается как женщина. В сети считают, что девушке нужен мужчина постарше, который сможет наставлять ее на правильный путь, помогать и подсказывать. Обитатели рунета заверили, что рядом со зрелым мужчиной Лиза смотрится намного сексуальнее и более раскрепощенной. Они признались, что именно такого красавца хотели бы видеть возле Арамасовой, да и её взгляд, по их словам, говорит то же самое. «Такой мужчина вам подходит больше» «Вау, как блестят ваши глаза! Этот мужчина дает вам уверенность!» «Мне очень нравится ваша пара, жаль только в кино» «А он лучше, чем Родион!»
Фанатов напрягают вкусовые предпочтения актрисы: по их мнению, она одевается не по возрасту. Они всеми силами пытались объяснить ей, что нужно выбирать одежду, которая не будет ее старить. И недавно она все-таки прислушалась к мнению заботливых подписчиков, представ в роскошном черном платье.
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