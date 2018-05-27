Ещё
По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек
Далее:
Читайте также:
Ещё

По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В эру соцсетей и всевозможных гаджетов мы делаем каждый день просто невероятное количество фотографий. А в Instagram это уже целое искусство — те фотографии, которые выкладывают пресловутые инстаграм-звезды, действительно кажутся идеальными. Но что скрывается за этими кадрами без изъяна?
Ответ простой — несчастные мужья и бойфренды, которые вынуждены каждые пять минут фотографировать своих инстаграм-зависимых возлюбленных. В Facebook появилась даже группа, посвященная этим бедолагам, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы добыть любимой идеальный кадр.
Bigpicture.ru: последние новости
«Мужчина не изменяет, если он получает все, что хочет, в браке»: бывшая проститутка раскрыла секреты профессии Готовые на все: девушки в поисках славы в Голливуде 10 признаков того, что пора расставаться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь67
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться115
Откровенный образ Решетовой никто не оценил
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи12
Как уродует пластическая хирургия8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение