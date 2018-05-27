По ту сторону идеального фото: несчастные бойфренды инстаграм-зависимых девушек

В эру соцсетей и всевозможных гаджетов мы делаем каждый день просто невероятное количество фотографий. А в Instagram это уже целое искусство — те фотографии, которые выкладывают пресловутые инстаграм-звезды, действительно кажутся идеальными. Но что скрывается за этими кадрами без изъяна?

Ответ простой — несчастные мужья и бойфренды, которые вынуждены каждые пять минут фотографировать своих инстаграм-зависимых возлюбленных. В Facebook появилась даже группа, посвященная этим бедолагам, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы добыть любимой идеальный кадр.