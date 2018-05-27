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Тест на верность: смогла бы ты изменить своему мужчине?
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Тест на верность: смогла бы ты изменить своему мужчине? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Некоторые женщины ни за что не признаются ни себе, ни тем более окружающим в том, что способны на измену. Возможно, при этом они искренне верят, что так оно и есть, но наш новый тест может дать точный ответ на этот вопрос.
Любовные отношения предполагают, что партнеры будут хранить верность друг другу. Однако современные реалии показывают, что даже в любящей паре есть место изменам.
Быть полностью преданной одному человеку на всем свете непросто, но все же многие справляются. Тогда как другие не могут отказать себе в тех острых эмоциях, которые дают запретные игры на стороне. Ответив на 10 простых вопросов в тесте, ты узнаешь, как поступила бы с неожиданным желанием забыть о повседневности серых будней и пуститься в пикантные приключения.
К слову, каждая девушка знает на что способна, но может тщательно скрывать свою сущность, стремясь не вызвать осуждение окружающих. Но ведь у мужчин тоже есть свое чутье, некоторые из них по одному взгляду могут понять горячая ты штучка или нет. Хочешь узнать какой тебя видит сильный пол, пройди еще один наш тест: какой тебя видят мужчины — тихоней или роковой женщиной.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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