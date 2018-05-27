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«Не знаю, заслужила ли я это»: Дарья Пынзарь поблагодарила Бога за своего мужа
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«Не знаю, заслужила ли я это»: Дарья Пынзарь поблагодарила Бога за своего мужа 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
За женским счастьем Дарьи Пынзарь наблюдают три миллиона подписчиков. Экс-участница «Дома-2» регулярно публикует фотографии с мужем и сыновьями, вызывая восторг у таких же молодых мам и подавая пример планирующим обзавестись семьей. Женщина призналась, что считает своего мужа подарком судьбы и поблагодарила за это Бога.
Сейчас Дарья Пынзарь с супругом и двумя детьми временно проживают в одном из курортных городов Турции. Женщина постоянно демонстрирует фанатам жизнь за рубежом, хвастаясь солнечными фотоснимками и призывая их отправиться в путешествие. В этот раз Дарья не стала хвалить жаркий городок и его дружелюбных жителей, а поделилась своими личными эмоциями. Женщина разоткровенничалась с подписчиками, признавшись, что испытывает колоссальное счастье рядом с мужем Сергеем.
Дарья заявила, что до сих пор не верит в свое счастье: в браке с Сергеем Пынзарем она находится уже 11 лет, но до сих пор испытывает к нему безумные чувства. Она отметила, что супруг воплощает все её мечты, не давая её ощущать себя обделенной. Дарья считает Сергея своим защитником и настоящей опорой, чем, кстати, на сегодняшний день может похвастаться не каждая женщина. «Не знаю даже заслужила ли я это или нет, но спасибо Боже за мою жизнь»., — написала она. Подписчицы Пынзарь с белой завистью прокомментировали её пост, признавшись, что не могут так же похвалить своих супругов. Между собой женщины начали обсуждать непутевых мужей, делясь друг с другом недовольством и обмениваясь советами. «Да уж.. а в нашей семье все наоборот! Я опора и защита, а он никчемный..» «Вам очень повезло с мужем, это сейчас не так часто встречается» «Молодец, Сережа, делает жену счастливой. Мой муж может только в танки играть, на меня ноль внимания…»
Правда, в сети считают, что Дарья демонстрирует свою жизнь слишком идеальной, что, может, и не соответствует действительности. Обитатели рунета заметили, что женщина всегда рассказывает только о хорошем, не показывая другую сторону жизни.
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Женский форум
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