Праздник непослушания: 10 стадий секса после того, как вы съехались

Начало совместной жизни — невероятно волнующая пора. Кровь кипит, чувства бушуют, наконец-то вы вдвоем! Переезд и обживание нового пространства — тоже хорошая встряска. А уж если вы решили совместить одно с другим… Ого, какой водоворот чувственных удовольствий вас ждет! И надолго ли? Автор Cosmo решил поделиться наблюдениями.

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«Да успеем мы распаковать вещи, давай-ка лучше займемся сексом прямо на коробках с книгами!» Новое место и чувства освежают. Особенно если до этого вы жили с родителями, соседями по общаге или по съемной квартире, а теперь перебрались в отдельную нору и можете никого не стесняться. Не надо выжидать удобного случая — можно заняться сексом когда угодно! И можно не переживать: получится — не получится, кончили — не кончили, потому что теперь вам не приходится встречаться урывками. Все время — ваше, можно смело попробовать новую хитровымученную позу на люстре, рухнуть с нее, посмеяться, а через полчаса продолжить.

Вы наконец-то можете пошуметь, постонать, поорать «Дас ист фантастиш» сколько душе угодно. Может оказаться, что кто-то из вас не испытывал оргазм только потому, что все время переживал из-за матраса, который скрипит слишком громко, и вас слышно родственникам за стеной.

В какой-то момент вы понимаете, что можно заниматься любовью на кухонном полу. Никто вас не застанет. Никто его не затоптал, если вы его вымыли. Теперь доставить друг другу удовольствие можно в любом месте квартиры, потому что больше не приходится делить пространство с другими людьми. Хоть в коридоре устройтесь, застать вас за этим занятием некому. Ну, разве что вы заиграетесь в почтальона, сантехника или разносчика пиццы, забудете запереть дверь, а в этот момент заявится настоящий почтальон, сантехник или разносчик пиццы.

Предложение потереть спинку в душе переходит в спонтанный секс под струями воды. Правда, потом придется принимать настоящий душ — ну, ничего страшного, не сахарные.

Каждый вечер вы занимаетесь любовью как по расписанию. Что само по себе хорошо, но в какой-то момент вы понимаете, что это такое привычное действие, которое обычно занимает время между фильмом на ночь и сном. Секс уже не такой спонтанный и сумасшедший… по крайней мере, в будние дни. Выходные — это по‑прежнему «привяжи меня к кровати и делай со мной все, что хочешь».

Первый раз, когда вы пропустите ночь секса. Вы это даже не обсуждаете, бывает. Один из вас плохо себя чувствует, так что ничего страшного.

Вы начинаете задумываться: заняться сексом или выспаться? Чувствуя возбуждение, посматриваете на часы: успеем — не успеем, чтобы не проспать. Завтра на работе презентация, надо быть свежим — может, и не стоит уже ничего затевать? Настает день, когда сон побеждает.

Вы планируете секс специально, потому что уже несколько дней между вами ничего не происходило и пора бы уже. Вроде как вынести мусор. Вы просто не хотите быть одной из тех пар, между которыми прекратилась интимная близость. Так что надо бы это сделать сегодня. Не то чтобы это стало рутиной, у вас по‑прежнему все о'кей в постели. Но прелесть новизны слегка потускнела. Это как когда только-только получаешь права и готов ехать хоть на край света, лишь бы порулить. А потом садишься за руль только по необходимости.

Ваша совместная жизнь идет по накатанной колее. Вы обжились и распаковали все вещи (ну ладно, если честно, вон та коробка так и будет стоять в углу, пока лет через пять вы не отправите ее на антресоли). Вы начинаете замечать, что один из вас умудряется, принимая душ, залить водой всю ванную — ну и прочие прелести совместной жизни. В какие-то периоды вы занимаетесь сексом как кролики, потом испытываете пресыщение. Проходят недели, и вы чувствуете, что устали. Начинаешь думать: «Мне надо побыть одному, или я кони двину». Восторг от постоянного и вседозволенного секса выветрился, и вы столкнулись с реальностью. Но стоит преодолеть этот рубеж, как все становится на свои места и вы снова начинаете любить друг друга как по расписанию.

Если однажды вы снова переезжаете, весь цикл начинается заново. При условии, конечно, что вы не перебрались в квартиру побольше (район почище) из-за того, что ждете ребенка. Но это уже другая история.

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