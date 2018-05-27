«Подкачала с нарядом»: Екатерина Семенова пришла на съемки в странных брюках

Певица Катя Семенова, которая была невероятно популярна в 80-е годы прошлого века, одно время практически исчезла с горизонта. Однако последние несколько месяцев ее все чаще можно увидеть на телеэкранах в различных ток-шоу. Но вот новое появление певицы в программе Андрея Малахова шокировало многих.

Хотя 57-летняя Екатерина Семенова сейчас не так популярна, как на пике своей карьеры, поклонников, верных ей несколько десятилетий, осталось немало. Да и недавний развод с мужем, юмористом Михаилом Церишенко , с которым они прожили в браке 25 лет, всколыхнул интерес к певице. Тем более, что причиной развода стала измена супруга. В последнее время Екатерина стала частой гостьей различных ток-шоу. В конце прошлого года она еще с мужем побывала на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где супруги произвели впечатление любящей пары, в которой царит гармония. А вскоре Семенова стала героиней программы Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой рассказала о разводе.

Кати Лель, Эвелины Бледанс и И вот теперь Екатерина Семенова снова стала гостьей «Прямого эфира». Фотографиями со съемок она поделилась с поклонниками, позируя в компании Регины Мянник Татьяны Булановой . Хотя поклонники, остающиеся верными певице, просто порадовались за ее свежий вид, в сети нашлось немало людей, которые не обошли своей критикой странный наряд Екатерины, невыгодно отличающийся от одежды остальных женщин на фото. В интернете не стеснялись в выражениях — брюки певицы вызвали целый шквал язвительных комментариев.

«Штаны у Семеновой огонь конечно. Я в шоке что за мода такая» «Кате стиль сменить нужно. У нее совсем нет вкуса» «Что-то нафталином запахло, глядя на это фото» «Разве можно в таких штанищах ходить? Даже не смешно» «Даже Блёданс вроде ничего, но Семёнова как-то очень подкачала с нарядом» «Штанцы Карлсона напоминают, так и кажется у нее сзади моторчик и она голосом Ливанова скажет: спокойствие, только спокойствие» «Ощущение, что живот такой большой и висячий у женщины, что она вынуждена такого кроя штаны одеть» «Малахов, купи хотя бы ты Семеновой нормальную одежду. Всегда неопрятна, не причесана, зачем её приглашают на передачи» «Катя, выброси эти штаны, не уродуй себя» Что сподвигло Семенову сделать такой неоднозначный выбор, неизвестно — певица предпочла его не комментировать.