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Романтика! Как София Ричи поздравила Скотта Дисика с днем рождения?
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Романтика! Как София Ричи поздравила Скотта Дисика с днем рождения? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера один из главных мужчин клана Кардашьян-Дженнер (он, напомним, почти член семьи) праздновал день рождения — Скотту Дисику исполнилось 35 лет. Хлои (33), Ким (37) и Кендалл (22) решили поздравить «лорда» (прозвище Скотта) в Stories, выложив несколько фото с ним. А вот его бывшая Кортни Кардашьян (39) не стала этого делать.
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Зато поздравила его девушка София Ричи (19). На своей страничке в Instagram модель выложила совместный снимок с отдыха со своим возлюбленным и написала: «С днем рождения, детка. Спасибо за то, какой ты есть. Люблю тебя».
Напомним, первые слухи о романе Скотта и Софии появились сентябре 2017-го. Правда, тогда в них мало кто поверил, ведь разница между влюбленными целых 16 лет. Но модель это не остановило, и уже через пару недель она подтвердила отношения с Дисиком.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/romantika-kak-sofiya-richi-pozdravila-skotta-disika-s-dnem-rozhdeniya/
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