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«Земля уходит из-под ног»: Сати Казанова столкнулась с предательством
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«Земля уходит из-под ног»: Сати Казанова столкнулась с предательством 

Passion.ru 17 часов назад
Фото: Passion.ru
Поклонники переживают за любимую певицу.
Сати Казанова редко делится подробностями своей личной жизни, однако пост, опубликованный несколько часов назад в блоге артистки, оказался весьма откровенным. «Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из-под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности… В этом момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок… Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце… 💔А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным… Наверное, этот тот самый момент, о котором говорится »…подставь другую щеку». Не буквально. Вопрос в том, чтоб простить и дальше жить — со все ещё открытым, мягким, любящим ❤️сердцем. Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами. Чтобы внутри созрела какая-то новая сила 💪🏻», — написала Сати, немало напугав фанатов.
Подписчики предположили, что Сати намекнула на проблемы в отношениях с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Ранее певица часть делилась совместными снимками, однако последний был опубликован около двух недель назад. Комментаторы поддержали Казанову: «Да, предавали, и это очень больно. Но обязательно нужно простить предавшего человека, чтобы не отравлять свою собственную жизнь, ради себя», «Недавно поняла, что самое важное — это великодушие. Уметь простить. А это научиться заново верить и очень во многом усмирить себя», «Я тоже пришла к такому пониманию, Сати🌹 лишь простив человека и приняв ситуацию, можно двигаться дальше, расти💫 все наши учителя. Да, непросто прощать… но это нужно нам самим, в первую очередь», « Главное, не застревать на своих болезненных ощущениях и стараться переболеть как можно быстрее. Даже отвлекаться, не помогает. Все — равно будет болеть внутри».
Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо сыграли свадьбу спустя несколько месяцев после знакомства и бурного романа. «Уверена, что мне встретился лучший мужчина. Восхищаюсь чистотой его сердца, оптимизмом», — говорила певица о своем избраннике.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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