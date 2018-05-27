В Самарской области на 1000 браков приходится 1090 разводов

С января по март в Самарской области поженились 2950 пар. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3391. Об этом сообщает Самарастат.

— Число зарегистрированных браков уменьшилось на 13%, а число разводов — на 4,5%, — говорят работники службы статистики.

По их словам, за первые три месяца 2018 года расстались 3216 пар. В прошлом году их было 3368.

— В целом по области сейчас на 1000 образовавшихся брачных пар приходится 1090 распавшихся. А в прошлом году было 993, — констатируют представители Самарастата.

По их словам, как правило, мужчины расторгают брак в возрасте 40–49 лет, женщины — в возрасте от 25 до 39 лет.