Что каждой паре нужно обязательно знать перед свадьбой?

Множество статей призывают нас перед замужеством проверить свои чувства к будущему спутнику жизни, внимательно проанализировать его (или ее) характер, подумать о совместном быте. Это все правильно, но довольно эфемерно: ведь перед свадьбой любимый человек всегда кажется совершенством и любой объективный анализ обречен на провал. Совсем другое дело — сухая статистика. Знание того, что из 1000 браков разводом заканчивается 800, причем четверть из них — из-за того, что один из супругов пьет, заставляет задуматься даже самых пылких влюбленных.

Статистика разводов

Примерно с 70-х годов XX века процент разводов в России — стабильно один из самых высоких в мире (хоть где-то мы идем в ногу со скандинавскими странами). В дореволюционные времена сдерживающим фактором служили церковь и тяжелый совместный быт (для представителей непривилегированных сословий) или общественное порицание (для дворян и богатых мещан). Достаточно вспомнить « Анну Каренину », чтобы понять, насколько тяжело люди принимали решение о разводе полторы сотни лет назад. В Советском Союзе тоже поначалу было как-то не принято разводиться, но к концу XX века и власть, и общество привыкли к тому, что развод — такая же норма, как и свадьба, и осуждать здесь нечего. И вот статистика: в 2004 году распалось 84% пар. Но не бойтесь, это самый высокий показатель в истории, потом процент резко пошел вниз: в 2007 развелось «всего» 54%, и примерно на этом показателе Россия и держится, немного поднимая планку в годы кризисов и чуть-чуть опуская в экономически благоприятный период (известная поговорка «с милым рай и в шалаше» оказалась нерабочей). В 2017 году на тысячу свадеб пришлось около 600 разводов. Но следует отметить разброс по субъектам федерации: в Санкт-Петербурге и области распадается до 70% браков, а в кавказских регионах не наберется и 20% разводов — так сильны здесь традиции. В остальной же России (даже в других этнических республиках) планка держится примерно на 50-60%.

Идеальная разница в возрасте и положении

Помните разговоры о том, что идеальная разница в возрасте между супругами — 7 лет? Забудьте. По статистике, самые крепкие браки заключаются между ровесниками (до 5 лет разницы в возрасте, но чем меньше, тем лучше), а вот браки, в которых один супруг старше другого более чем на 15 лет в 90% случаев обречены на провал. В выборе партнера огромное влияние оказывает так называемый «брачный градиент» — тенденция, при которой мужчины стремятся взять в супруги женщину более молодую, менее образованную и менее значимую по статусу. Женщины им в этом не противятся — они ищут спутника жизни, который будет старше, мудрее, богаче и влиятельнее. В XIX веке такая психологическая схема работала отлично, а вот в наши дни уже дает сбой. Женщины получают высшее образование, работают на престижных должностях, и найти мужчину получше для них уже проблематично.

С феминизацией общества связано и повышение среднего брачного возраста — теперь женщины хотят реализоваться до брака и в среднем идут под венец в 27 лет, а мужчины — в 29.

Кризисы семейной жизни

Но допустим, свадьбу вы все-таки сыграли — когда ждать кризисов? Самый проблемный период для пар — 5-9 лет совместной жизни. За это время супруги успевают надоесть друг другу, появляются проблемы с детьми (или с их отсутствием). На этот кризис приходится 25% всех разводов. Но и через 15-20 лет после свадьбы высока вероятность того, что пара все-таки разведется — так происходит у 18% людей, принявших решение разойтись. На этом этапе супруги чаще всего не могут простить друг другу измены.

Примерно столько же пар разбиваются о первый серьезный кризис совместной жизни — 3-4 года, но 20% не доходят и до этого рубежа, разрывая брак в первые два года. Так заканчиваются необдуманные замужества. Именно поэтому стоит забыть о классических романах, где свадьбу играют после трех танцев на балу, и последовать советам социологов: повстречаться несколько месяцев, пожить год вместе, а потом уже идти под венец.

Причины разводов

В России разведенные люди примерно с одинаковой периодичностью (около 40%) называют две причины разрывов: «не сошлись характерами» и «супруг/супруга страдает алкогольной/наркотической зависимостью». Первая формулировка слишком размыта, чтобы иметь в виду что-то конкретное: так, 25% пар расходятся из-за измен одного из партнеров, 15% перестают сексуально удовлетворять друг друга, 13% не сходятся на почве каких-то взглядов на жизнь. Многие люди в России разводятся из-за финансовых проблем: молодые пары часто не могут жить отдельно и содержать семью, а вмешательство родителей в какой-то момент становится невыносимым — это отмечают 15% разведенных. К этой же категории проблем можно отнести и ранние браки, когда девушки, иногда даже не успевшие закончить школу, выходят замуж за человека, от которого забеременели. Долгими и счастливыми такие браки, как правило, не бывают.

8% пар называют причиной разрыва невозможность или нежелание одного из супругов иметь детей. Дети действительно спасают много браков: больше половины разведенных пар полноценной семьей так и не стали. Некоторые супруги расходятся, потому что живут в разных городах или потому что один из супругов неизлечимо заболевает или оказывается в тюрьме (причем судимость называют в два раза чаще, чем болезнь). Еще один интересный факт: врачи-онкологи рассказывают, что мужья бросают тяжело больных жен в семь раз чаще, чем жены бросают мужей.

Способы спасти брак

А что же может спасти разваливающийся брак? Как уже было сказано, чаще всего сдерживающим фактором становятся дети. Некоторые считают, что ребенку лучше жить в неполной семье, чем в доме, где мать и отец едва выносят друг друга. Но есть и обратная сторона медали: малыш, глядя на маму и папу, подсознательно воспринимает модели поведения мужчины и женщины и этот процесс лучше не сбивать.

Финансовые трудности становятся не только причиной, но и препятствием для развода. Бывает такое, что одному из супругов просто некуда съехать или он находится в полной финансовой зависимости от второго (занимается домашними делами, учится или просто временно сидит без работы). В таком случае уйти зависимый партнер тоже не может. Конечно, эти причины сложно назвать спасением брака, ведь люди не возвращают былые чувства, а просто терпят друг друга.

Гражданские браки

Гражданские браки в России становятся нормой. Кто-то не хочет терять пусть и относительную, но все-таки свободу (согласно опросам, мужчины, живущие в гражданском браке, считают себя холостыми, а женщины — замужними), кто-то не видит в штампе особого смысла (это касается партнеров, каждый из которых может самостоятельно себя обеспечить), а кто-то почти суеверно боится брака и бракоразводного процесса, особенно если у этого человека уже был неудачный опыт. Мода на совместную жизнь без штампа пришла из Европы — молодые европейцы, в особенности шведы и французы, все реже и реже регистрируют свои отношения. Некоторые предпочитают официальному браку так называемое партнерство, которое гарантирует влюбленным большую часть привилегий, получаемых законными супругами. Такой формат отношений особенно популярен среди гомосексуальных пар.