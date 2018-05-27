Что каждой паре нужно обязательно знать перед свадьбой? 

Множество статей призывают нас перед замужеством проверить свои чувства к будущему спутнику жизни, внимательно проанализировать его (или ее) характер, подумать о совместном быте. Это все правильно, но довольно эфемерно: ведь перед свадьбой любимый человек всегда кажется совершенством и любой объективный анализ обречен на провал. Совсем другое дело — сухая статистика. Знание того, что из 1000 браков разводом заканчивается 800, причем четверть из них — из-за того, что один из супругов пьет, заставляет задуматься даже самых пылких влюбленных.
Статистика разводов
Примерно с 70-х годов XX века процент разводов в России — стабильно один из самых высоких в мире (хоть где-то мы идем в ногу со скандинавскими странами). В дореволюционные времена сдерживающим фактором служили церковь и тяжелый совместный быт (для представителей непривилегированных сословий) или общественное порицание (для дворян и богатых мещан). Достаточно вспомнить «Анну Каренину», чтобы понять, насколько тяжело люди принимали решение о разводе полторы сотни лет назад. В Советском Союзе тоже поначалу было как-то не принято разводиться, но к концу XX века и власть, и общество привыкли к тому, что развод — такая же норма, как и свадьба, и осуждать здесь нечего. И вот статистика: в 2004 году распалось 84% пар. Но не бойтесь, это самый высокий показатель в истории, потом процент резко пошел вниз: в 2007 развелось «всего» 54%, и примерно на этом показателе Россия и держится, немного поднимая планку в годы кризисов и чуть-чуть опуская в экономически благоприятный период (известная поговорка «с милым рай и в шалаше» оказалась нерабочей). В 2017 году на тысячу свадеб пришлось около 600 разводов. Но следует отметить разброс по субъектам федерации: в Санкт-Петербурге и области распадается до 70% браков, а в кавказских регионах не наберется и 20% разводов — так сильны здесь традиции. В остальной же России (даже в других этнических республиках) планка держится примерно на 50-60%.
Идеальная разница в возрасте и положении
Помните разговоры о том, что идеальная разница в возрасте между супругами — 7 лет? Забудьте. По статистике, самые крепкие браки заключаются между ровесниками (до 5 лет разницы в возрасте, но чем меньше, тем лучше), а вот браки, в которых один супруг старше другого более чем на 15 лет в 90% случаев обречены на провал. В выборе партнера огромное влияние оказывает так называемый «брачный градиент» — тенденция, при которой мужчины стремятся взять в супруги женщину более молодую, менее образованную и менее значимую по статусу. Женщины им в этом не противятся — они ищут спутника жизни, который будет старше, мудрее, богаче и влиятельнее. В XIX веке такая психологическая схема работала отлично, а вот в наши дни уже дает сбой. Женщины получают высшее образование, работают на престижных должностях, и найти мужчину получше для них уже проблематично.
С феминизацией общества связано и повышение среднего брачного возраста — теперь женщины хотят реализоваться до брака и в среднем идут под венец в 27 лет, а мужчины — в 29.
Кризисы семейной жизни
Но допустим, свадьбу вы все-таки сыграли — когда ждать кризисов? Самый проблемный период для пар — 5-9 лет совместной жизни. За это время супруги успевают надоесть друг другу, появляются проблемы с детьми (или с их отсутствием). На этот кризис приходится 25% всех разводов. Но и через 15-20 лет после свадьбы высока вероятность того, что пара все-таки разведется — так происходит у 18% людей, принявших решение разойтись. На этом этапе супруги чаще всего не могут простить друг другу измены.
Примерно столько же пар разбиваются о первый серьезный кризис совместной жизни — 3-4 года, но 20% не доходят и до этого рубежа, разрывая брак в первые два года. Так заканчиваются необдуманные замужества. Именно поэтому стоит забыть о классических романах, где свадьбу играют после трех танцев на балу, и последовать советам социологов: повстречаться несколько месяцев, пожить год вместе, а потом уже идти под венец.
Причины разводов
В России разведенные люди примерно с одинаковой периодичностью (около 40%) называют две причины разрывов: «не сошлись характерами» и «супруг/супруга страдает алкогольной/наркотической зависимостью». Первая формулировка слишком размыта, чтобы иметь в виду что-то конкретное: так, 25% пар расходятся из-за измен одного из партнеров, 15% перестают сексуально удовлетворять друг друга, 13% не сходятся на почве каких-то взглядов на жизнь. Многие люди в России разводятся из-за финансовых проблем: молодые пары часто не могут жить отдельно и содержать семью, а вмешательство родителей в какой-то момент становится невыносимым — это отмечают 15% разведенных. К этой же категории проблем можно отнести и ранние браки, когда девушки, иногда даже не успевшие закончить школу, выходят замуж за человека, от которого забеременели. Долгими и счастливыми такие браки, как правило, не бывают.
8% пар называют причиной разрыва невозможность или нежелание одного из супругов иметь детей. Дети действительно спасают много браков: больше половины разведенных пар полноценной семьей так и не стали. Некоторые супруги расходятся, потому что живут в разных городах или потому что один из супругов неизлечимо заболевает или оказывается в тюрьме (причем судимость называют в два раза чаще, чем болезнь). Еще один интересный факт: врачи-онкологи рассказывают, что мужья бросают тяжело больных жен в семь раз чаще, чем жены бросают мужей.
Способы спасти брак
А что же может спасти разваливающийся брак? Как уже было сказано, чаще всего сдерживающим фактором становятся дети. Некоторые считают, что ребенку лучше жить в неполной семье, чем в доме, где мать и отец едва выносят друг друга. Но есть и обратная сторона медали: малыш, глядя на маму и папу, подсознательно воспринимает модели поведения мужчины и женщины и этот процесс лучше не сбивать.
Финансовые трудности становятся не только причиной, но и препятствием для развода. Бывает такое, что одному из супругов просто некуда съехать или он находится в полной финансовой зависимости от второго (занимается домашними делами, учится или просто временно сидит без работы). В таком случае уйти зависимый партнер тоже не может. Конечно, эти причины сложно назвать спасением брака, ведь люди не возвращают былые чувства, а просто терпят друг друга.
Гражданские браки
Гражданские браки в России становятся нормой. Кто-то не хочет терять пусть и относительную, но все-таки свободу (согласно опросам, мужчины, живущие в гражданском браке, считают себя холостыми, а женщины — замужними), кто-то не видит в штампе особого смысла (это касается партнеров, каждый из которых может самостоятельно себя обеспечить), а кто-то почти суеверно боится брака и бракоразводного процесса, особенно если у этого человека уже был неудачный опыт. Мода на совместную жизнь без штампа пришла из Европы — молодые европейцы, в особенности шведы и французы, все реже и реже регистрируют свои отношения. Некоторые предпочитают официальному браку так называемое партнерство, которое гарантирует влюбленным большую часть привилегий, получаемых законными супругами. Такой формат отношений особенно популярен среди гомосексуальных пар.
С ростом популярности гражданских браков в России выросло и число юридических проблем. Людям, живущим без штампа в паспорте, сложно поделить имущество после разрыва и практически невозможно получить наследство в случае смерти партнера. Трудности возникают и при форс-мажорных обстоятельствах: гражданскую жену никто не пустит в реанимацию к тяжело больному мужу (и наоборот, соответственно), ей нельзя принимать решения, касающиеся его жизни (например, если родители скажут отключить аппарат жизнеобеспечения мужчины, она не вправе воспротивиться), нельзя посещать супруга во время следствия и отказываться давать показания на суде. Чтобы гражданские жены и мужья получили все эти права, депутаты Госдумы даже предложили ввести понятие «фактического брака», который по закону становится равносильным обычному после пяти лет проживания людей вместе (либо после двух, если у пары есть ребенок). Реализация проекта считается довольно спорной, поэтому сложно сказать, будет ли он когда-нибудь воплощен в жизнь.