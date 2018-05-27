Ковальчук с Чумаковым, Меладзе с Джанабаевой и другие: выбираем самую эффектную пару Премии RU.TV 

В Crocus City Hall состоялось одно из самых крупных событий в мире шоу-бизнеса — церемония вручения 8-й Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV. На красную дорожку вышли несколько звездных пар, предлагаем выбрать лучшую.
Одной из самых трогательных пар на красной дорожке были Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Впервые ставшая мамой в прошлом году певица стала выглядеть более трогательно и женственно. Юля пришла на премию в воздушном нежно-розовом платье и позировала фотографам, робко выглядывая из-за спины супруга.
Виктория Дайнеко после развода и последовавшего за ним скандала с экс-супругом вывела в свет нового спутника. Ксения Бородина и Курбан Омаров пришли на церемонию вместе с детьми, а рэпер T-killah и телеведущая Мария Белова впервые вышли в свет после объявления о помолвке.
Какая пара на церемонии вручения Премии RU.TV нравится тебе?
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Фото:Instagram