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Кэти Перри прибыла в Лондон, чтобы поддержать Орландо Блума
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Кэти Перри прибыла в Лондон, чтобы поддержать Орландо Блума 

Журнал ОК! 25 минут назад
Кэти Перри и Орландо Блум становятся все ближе и ближе. Певица отправилась в Лондон, чтобы навестить своего возлюбленного, который играет в британской постановке сценариста Трейси Леттса «Киллер Джо».
Певица лично подтвердила свою привязанность к актеру, опубликовав в «историях» в своем Инстаграм снимок с афишей, она также поставила милую анимацию в виде сердечка рядом с иображением Орландо Блума. В качестве геолокации она отметила Трафальгарскую площадь.
После постановки возлюбленные были замечены на романтическом свидании. Кэти и Орландо катались по ночному городу на мотоцикле.
Фотография: Legion-Media.ru Кэти Перри и Орландо Блум
Фотография: Legion-Media.ru Кэти Перри и Орландо Блум
Судя по всему, отношения пары действительно очень крепки. Это подтвердил и источник, приближенный к паре, он рассказал о том, что у Кэти и Орландо все серьезно и они не собираются расставаться.
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