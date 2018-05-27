Кэти Перри прибыла в Лондон, чтобы поддержать Орландо Блума

Кэти Перри и Орландо Блум становятся все ближе и ближе. Певица отправилась в Лондон, чтобы навестить своего возлюбленного, который играет в британской постановке сценариста Трейси Леттса «Киллер Джо».

Певица лично подтвердила свою привязанность к актеру, опубликовав в «историях» в своем Инстаграм снимок с афишей, она также поставила милую анимацию в виде сердечка рядом с иображением Орландо Блума. В качестве геолокации она отметила Трафальгарскую площадь.

После постановки возлюбленные были замечены на романтическом свидании. Кэти и Орландо катались по ночному городу на мотоцикле.

Фотография: Legion-Media.ru Кэти Перри и Орландо Блум

Фотография: Legion-Media.ru Кэти Перри и Орландо Блум

Судя по всему, отношения пары действительно очень крепки. Это подтвердил и источник, приближенный к паре, он рассказал о том, что у Кэти и Орландо все серьезно и они не собираются расставаться.