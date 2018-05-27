Ещё
Бывший супруг Анастасии Макеевой скоро станет отцом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Это фиаско, братан!
Это фиаско, братан!

Бывший супруг Анастасии Макеевой скоро станет отцом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На своей странице в микроблоге актриса театра и кино Елена Глазкова поделилась радостной новостью: скоро она станет мамой. Избранница бывшего супруга Анастасии Макеевой находится примерно на четвертом-пятом месяце беременности. Для поклонников артиста новость стала полной неожиданностью. Ведь еще недавно Матвейчук говорил, что не отошел от развода.
В свое время Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук развелись именно из-за того что у них не получалось стать родителями. Актриса делилась с журналистами: она прикладывала немало усилий, чтобы забеременеть, ходила по врачам, консультировалась, но супруг ее перестал поддерживать, отношения разладились.
Анастасия Макеева тоже устроила свою личную жизнь. Спустя полгода после развода она закрутила роман. Правда, лица своего возлюбленного не показывает, утверждает, что он против — не любит публичности.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бывший муж Кудрявцевой высказался о беременности телеведущей Поклонники перестали узнавать Илью Глинникова после расставания с возлюбленной Водонаева подколола Брежневу на тему ее брака с Меладзе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это фиаско, братан!14
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад13
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу1
Красавица Чиповская превратилась в старуху4
Девушка лицом нарисовала картину во время секса20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение