Бывший супруг Анастасии Макеевой скоро станет отцом

На своей странице в микроблоге актриса театра и кино Елена Глазкова поделилась радостной новостью: скоро она станет мамой. Избранница бывшего супруга Анастасии Макеевой находится примерно на четвертом-пятом месяце беременности. Для поклонников артиста новость стала полной неожиданностью. Ведь еще недавно Матвейчук говорил, что не отошел от развода.

В свое время Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук развелись именно из-за того что у них не получалось стать родителями. Актриса делилась с журналистами: она прикладывала немало усилий, чтобы забеременеть, ходила по врачам, консультировалась, но супруг ее перестал поддерживать, отношения разладились.

Анастасия Макеева тоже устроила свою личную жизнь. Спустя полгода после развода она закрутила роман. Правда, лица своего возлюбленного не показывает, утверждает, что он против — не любит публичности.