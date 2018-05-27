Роковая женщина: нераскрытые тайны жизни Мэрилин Монро

Мэрилин Монро пользовалась особой популярностью при жизни, но даже спустя десятилетия после смерти интерес к ее персоне не исчезает. Она была одной из самых ярких и загадочных звезд Голливуда, а некоторые тайны ее жизни все еще не разгаданы.

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Большинство знакомо со снимком Монро, когда она стоит на вентиляционном люке метро, что происходило в Нью-Йорке, а ее белое платье развивается из-за сильного потока воздуха. В тот период времени мужем актрисы являлся звезда бейсбола Джо Ди Маджо, который пришел в бешенство, увидев столь вызывающие снимки своей супруги. На протяжении всего брака он считал Монро своей собственностью, а данные фото лишь усугубили их отношения. В гостинице у пары состоялся скандал, после которого актриса подала на развод, назвав причиной «физическое насилие». Несмотря на ссоры эта пара весьма тесно общалась даже после развода, а после смерти Монро именно Ди Маджо опознал ее, устроил похороны и до самой кончины еженедельно слал шесть роз на ее могилу. Мать

Глэдис Бейкер страдала от параноидной формы шизофрении, поэтому, будучи известной, актриса никогда не рассказывала о родственнице много. В студии ей советовали сказать, что родительница умерла, чтобы в прессу не проникли слухи о ее болезни. Детство Монро прошло в приемных семьях, а также приютах, поскольку мать нередко проходила лечение в психбольницах. Чтобы быстрее закончить жизнь сироты, Норма Джин впервые связала себя узами брака в 16 лет, а о своей матери отзывалась хорошо, отмечая, что ее воспоминания об этой женщине приятные, но их очень мало. Глэдис пережила дочь на 22 года. Отец

Даже сейчас достоверно не известно, кем являлся отец Нормы Джин Мортенсон, а наиболее подходящими на эту роль считают второго супруга матери актрисы, Эдварда Мортенсена, или ее любовника — Стенли Гиффорда. В свидетельстве о рождении звезды в графе отцовства указан Мортенсен, однако мать Монро забеременела тогда, когда у нее имелись отношения с коллегой. При крещении своей дочери Глэдис оформила ее под фамилией первого избранника — Бейкер. Психика

Мэрилин Монро имела тяжелую жизнь, а мировая слава лишь усугубляла накал эмоций, поэтому актриса часто переживала затяжную депрессию. Звезда, как и ее мать, страдала от психических заболеваний, поэтому она вынуждена была вести двойную жизнь, надежно скрывая свои отклонения от публики. За год до кончины сразу два американских психотерапевта диагностировали у Нормы Джин шизофрению. Самоубийство

Первую официальную версию смерти Мэрилин Монро никто не оспаривал, и ее считали самоубийцей. Однако при расследовании выяснились странные обстоятельства гибели актрисы, например, в ее организме было выявлено большое количество лекарств, но она не брала в постель воду, чтобы запить их. Перед роковой ночью близкие друзья, которые разговаривали с Монро, не заметили неладное, поэтому некоторые считают, что актриса стала жертвой мафии или умерла из-за наличия интимных отношений с братьями Кеннеди.]]>