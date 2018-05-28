Бывший муж Анфисы Чеховой проговорился о своей молодой возлюбленной

@achekhovaБывший муж Анфисы Чеховой проговорился о своей молодой возлюбленнойАнфиса Чехова (40) и Гурам Баблишвили (37) развелись меньше года назад. Для поклонников новость стала неожиданной — супруги до последнего не выносили сор из избы. По сообщениям инсайдеров, причиной расставания стали измены актера. Несмотря на разрыв, бывшие супруги вместе воспитывают сына Соломона. Мальчик часто гостит у отца, который, в свою очередь, все больше времени проводит в родной Грузии.

После развода Анфиса Чехова с головой ударилась в работу: она выпустила новую коллекцию одежды и стал ведущей проекта о похудении. Чехова постоянно повторяет подписчицам, как важно себя любить и заниматься только тем, что приносит удовольствие. Что касается ее бывшего супруга, то в эфире программы «Ты не поверишь!» он проговорился о новых отношениях. Привлекательную брюнетку зовут Юлия и она на 13 лет моложе актера. Баблишвили заметил, что сейчас они наслаждаются конфетно-букетным периодом, а в обозримом будущем он обязательно познакомит свою избранницу с сыном.

Кадр из программы

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 12 Май 2018 в 5:14 PDT