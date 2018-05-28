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Бывший муж Анфисы Чеховой проговорился о своей молодой возлюбленной
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Бывший муж Анфисы Чеховой проговорился о своей молодой возлюбленной 

Лиза 29 минут назад
Фото: Лиза
@achekhovaБывший муж Анфисы Чеховой проговорился о своей молодой возлюбленнойАнфиса Чехова (40) и Гурам Баблишвили (37) развелись меньше года назад. Для поклонников новость стала неожиданной — супруги до последнего не выносили сор из избы. По сообщениям инсайдеров, причиной расставания стали измены актера. Несмотря на разрыв, бывшие супруги вместе воспитывают сына Соломона. Мальчик часто гостит у отца, который, в свою очередь, все больше времени проводит в родной Грузии.
После развода Анфиса Чехова с головой ударилась в работу: она выпустила новую коллекцию одежды и стал ведущей проекта о похудении. Чехова постоянно повторяет подписчицам, как важно себя любить и заниматься только тем, что приносит удовольствие. Что касается ее бывшего супруга, то в эфире программы «Ты не поверишь!» он проговорился о новых отношениях. Привлекательную брюнетку зовут Юлия и она на 13 лет моложе актера. Баблишвили заметил, что сейчас они наслаждаются конфетно-букетным периодом, а в обозримом будущем он обязательно познакомит свою избранницу с сыном.
А тем временем Ксения Собчак призвала Сергея Шнурова немедленно помириться с женой.
Кадр из программы
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 12 Май 2018 в 5:14 PDT
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