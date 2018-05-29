Дмитрию Хрусталеву приписывают роман с бывшей возлюбленной Игоря Верника

Дмитрий Хрусталев ведущий шоу Comedy Woman, а также соведущий программы «Вечерний Ургант». 39-летний шоумен уже долгое время не может наладить свою личную жизнь. Сначала он десять лет прожил в гражданском браке с юристом Викторией Дейчук, но потом они расстались. Вскоре актер закрутил роман с коллегой Екатериной Варнавой, но эти отношения продлились лишь два года. И хоть он старается скрывать свою личную жизнь, последнее время его все чаще видят в компании бывшей возлюбленной Игоря Верника.

Певица Мария Гончарук принимала участие в конкурсе «Хочу в ВиаГру». В прошлом году появились слухи об их романе с Хрусталевым. Они вместе выходили в свет, но свои отношения не комментировали. Недавно шоумен вновь появился вместе с эффектной блондинкой на премьере картины «Черновик». Журналисты выяснили, что они познакомились еще в конце 2016 году. Митя с первого взгляда влюбился в Марию и стал за ней красиво ухаживать: дарить цветы, украшения и устраивать романтические путешествия.

В прошлом году пара побывала на Бали, а также в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Еще они съездили в Нью-Йорк и в несколько популярных европейских городов. Новый год влюбленные снова встретили на Бали, а затем отправились в Австралию. Практические каждые праздники Хрусталев устраивает для своей избранницы незабываемые поездки, на которые он не жалеет денег, сообщает EG.ru

Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук / фото: EG.ru