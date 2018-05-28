Изменщики, альфонсы и домашние тираны: звезды, пережившие предательство любимых мужчин

Личная жизнь этих красивых, успешных, богатых, ярких, любимых миллионами известных женщин патологически не складывается — все время попадаются не те мужчины, а отношения заканчиваются далеко не идеально. Некоторые из них отчаялись настолько, что решили вообще завязать с романами и больше никогда не планируют выходить замуж.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг 28 мая исполнилось пятьдесят лет. Незадолго до юбилея она призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. Еще несколько месяцев назад певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Как рассказал коллега горе-жениха по сериалу «Галавант», актер Винни Джонс , избранник Миноуг, специально остановился с ней в одном отеле, очаровывал ее, а затем с удовольствием тратил ее деньги. Кайли даже заплатила десять тысяч долларов за его операцию по пересадке волос!

Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. Манекенщики Джеймс Гудинг и Андрес Веленкосо были намного моложе певицы и под венец идти были не готовы, актер Оливье Мартинес тоже предпочел завершить отношения, а потом женился на своей коллеге Холли Берри.

Бритни Спирс в юности кружила голову хорошему парню, будущей звезде Джастину Тимберлейку , а потом влюбилась в плохого парня — танцора Кевина Федерлайна, от которого родила двоих сыновей. Федерлайн изменял и очень любил тратить деньги своей богатой и более успешной жены. В итоге все закончилось разводом и нервным срывом Спирс, после которого она приходила в себя не один год и находилась под опекой у собственных родителей, так как сама поступать адекватно была не в состоянии. Кевин же, судя по всему, не очень переживал за экс-супругу и до сих пор продолжает требовать у Бритни алименты.

От отчаяния Бритни Спирс сначала закрутила роман с давним знакомым, агентом по поиску работы в сфере развлечений Джейсоном Травиком. Он помог ей пережить черную полосу в жизни, а затем они расстались. Сейчас певица встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари, который младше ее на 12 лет. Недавно Бритни заявила, что готова выйти замуж за Асгари, а сам он в одном из интервью признался, что к браку пока не готов.

Рианна

Рианна была очень влюблена в музыканта Криса Брауна . Они казались идеальной парой, глаза певицы рядом с бойфрендом светились от счастья. Закончился роман страшной дракой в машине, когда Рианна приревновала Криса, увидев в его телефоне недвусмысленные сообщения, а… он избил ее так, что на лице не осталось живого места. Затем последовали судебные разбирательства, лечение Брауна от биполярного расстройства и неустроенная личная жизнь Рианны.

Певица после расставания сходила на несколько свиданий, пробовала встречаться с рэпером Дрейком, который оказался слишком ветреным и к серьезным отношеням не готовым. В откровенном интервью американской телеведущей Опре Уинфри Рианна со слезами на глазах призналась, что даже спустя много лет переживает из-за разрыва с Брауном, а наладить личную жизнь ей сложно из-за того, что она слишком публичная персона и уже давно никому не доверяет.

Уме Турман тоже не везет с мужчинами или она просто выбирает тех, кто ей совсем не подходит. Первым супругом актрисы стал коллега Гэри Олдмен , брак с которым продлился меньше двух лет. Причину расставания актер объяснил своеобразно, заявив, что его буквально тошнило от Турман, потому что она была слишком хорошей, слишком идеальной, слишком доброй — просто сущий ангел, от которого ему хотело бежать, не оглядываясь.

Второй муж, актер Итан Хоук , от которого Ума Турман родила сына и дочь, изменил ей c няней собственных детей, на которой впоследствии женился. Хоук заявил, что не склонен к моногамии, и нынешняя супруга его полностью поддерживает, а вот бывшая не разделяла его свободолюбивые взгляды. Третьей попыткой наладить личную жизнь стал роман Умы с финансистом Арпадом Бюссоном . Не вышло. После расставания Бюссон пытался отсудить у Турман их общую дочь и публично заявлял, что актриса страдает от зависимости от лекарственных препаратов и не в состоянии растить ребенка.

Холли Берри

Холли Берри недавно отметила пятидесятилетие и заявила, что с серьезными романами и браками покончено. Теперь она хочет растить своих детей, наслаждаться жизнью и ни под кого не подстраиваться. Дело в том, что в первом браке с бейсболистом Дэвидом Джастисом актриса столкнулась с домашним насилием. Второй муж, певец Эрик Бенет , изменял ей и тоже поднимал на нее руку. Рукоприкладством закончился и недолгий роман с актером Уэсли Снайпсом.

С манекенщиком Габриэлем Обри, от которого она родилась дочь Налу, расставание вылилось в судебные тяжбы за ребенка. Недавно Холли Берри развелась с актером Оливье Мартинесом, потому что больше не могла терпеть его взрывной характер и вспышки гнева. Мартинес избил ее экс-возлюбленного Обри, кидался на папарацци и вообще довольно часто вел себя не слишком адекватно, так что в итоге Берри решила, что с нее хватит.

Рене Зеллвегер

Романы звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер были недолгими и свадьбой законились лишь однажды. В 2005 году актриса вышла замуж за музыканта Кенни Чесни, брак распался через полгода. По слухам, причиной развода стало нежелание Чесни заводить детей. После расставания он заявил СМИ, что вообще не расстроился и уже нашел новую подружку.

Новым возлюбленным Рене Зеллвегер стал актер Брэдли Купер , роман с которым не продлился и двух лет. Купер променял Зеллвегер на актрису Зои Салдану , затем начал встречаться с моделью Сьюки Уотерхаус, а теперь живет в гражданском браке с супермоделью Ириной Шейк , родившей ему дочь. Рене же слишком увлеклась пластикой и призналась, что разочаровалась в любви. Правда, вот уже несколько лет она встречается с музыкантом Дойле Брэмхоллом, которого, по слухам, содержит и… умоляет на ней жениться.

Один экс-бойфренд Пэрис, продюсер Рик Саломон , хотел нажиться на их домашнем порновидео и слил его в Сеть, а другой, актер Том Сайзмор , опубликовал в интернете ее откровенные фотографии. В итоге семья Хилтон лишила ее многомилионного наследства за неподобающее поведение. Затем были романы с солистом Backstreet Boys Ником Картером, страдавшим от пагубных зависимостей, и миллиардером Ставросом Ниархасом, который продолжил менять девушек. Сейчас Пэрис Хилтон встречается с актером Крисом Зилкой , которого собирается на себе женить. Судя по всему, инициатором предложения руки и сердца стала сама Хилтон, заявившая, что она готова к рождению ребенка и браку.

Линдси Лохан известна своими многочисленными романами. В СМИ даже появлялся полный список ее любовников и… любовниц, отелей. Угомонившись и повзрослев, актриса поняла, что у нее никогда не было серьезных отношений, и призналась, что мечтает о семье. Выйти замуж Линдси собиралась за сына русского бизнесмена Егора Тарабасова . Закончился роман влюбленных подозрениями в изменах, публичной дракой и слезливыми интервью Лохан, в которых она рассказала, что бывший жених не раз поднимал на нее руку.

Фото: eastnews, globallookpress, instagram