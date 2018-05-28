Правила секса в общественных местах

В один прекрасный день мы открыли новостную ленту и увидели странную и вместе с тем удивительно забавную новость: в Торжке пара занялась любовью на колокольне Борисоглебского монастыря. Кадры с любовниками случайно обнаружил пользователь YouTube Григорий Злых, когда просматривал видео, отснятое им с квадрокоптера.

С одной стороны, история прекрасная и жизнеутверждающая. С другой стороны, довольно кощунственно выбирать монастырскую колокольню для таких дел. Поразмыслив немного, мы собрались вместе с экспертами Секс.рф и составили ряд рекомендаций для тех, кого спальни и кровати утомили.

Для секса в море пока никто не придумал особых правил, главное — заходите глубже, тогда вас точно никто не заподозрит. А даже если заподозрит, вряд ли вас поймают с поличным. На самом деле стоит несколько раз подумать, прежде чем выбирать такой способ поиска новых ощущений. Помните, что в качестве места для любовных утех вы выбрали другую стихию, а это имеет некоторые последствия. Вода смывает естественную смазку, что может привести к неприятным ощущениям и микротравмам. Вряд ли это именно то, что вы хотели получить от экстремального секса.

Существует два расхожих мифа о «морской любви». Первый — вероятность нежелательной беременности приравнивается к нулю, поскольку вода полностью вымывает сперму. Второй — противоположный — вода заносит сперму и через девять месяцев вас точно будет трое. Оба предположения неверны: законы контрацепции в воде работают точно так же, как и на суше.

Еще один способ — секс на катамаране или лодке. Море остается при вас, а вот сам процесс пройдет значительно приятнее и легче, чем в воде. Не забудьте взять с собой крем от загара, иначе рискуете обгореть.

О радостях занятия любовью на побережье сказано уже многое. И не только сказано — группировка «Ленинград» посвятила этому акту целую песню.

Исторически сложилось так, что убойный микс из пляжа и заката делает любое приключение максимально романтичным. Всегда стоит помнить о некоторых правилах. Обязательно (пожалуйста!) берите с собой полотенце, которое с успехом заменит вам ложе любви и спасет вашу романтику от песка в трусах. Теоретически активность сперматозоидов на жаре снижается, поэтому можно рискнуть и забыть о контрацепции. Но только теоретически.

Не думайте, что нудистские пляжи созданы именно для занятий сексом. Да, там все голые. Но отсутствие одежды не означает одобрения прилюдной любви, увы. Поэтому пляж лучше выбирать тихий, спокойный, желательно не туристический. Покиньте курортную зону и забудьте о благоустроенных городских пляжах — ищите дикие места, куда редко заглядывают отдыхающие.

В некоторых странах есть опасность подцепить инфекцию, поэтому, прежде чем отправляться на пляж «не загорать», убедитесь, что местная фауна не причинит вам неудобств. Самая известная зараза — пляжная блоха чига, которая ищет жертв по запаху пота.

Самолет

Секс в самолете — это скорее потребность в острых ощущениях, а не необходимость. Да, нужно быть настоящим экстремалом, чтобы сознательно идти в маленькую бортовую уборную в поисках оргазма. Но желающие есть всегда. Схема с воздушным туалетом такая же, как схема с туалетом в поезде: идем по одному, договариваемся об условном стуке, чтобы партнер пустил вас на территорию любви.

Не на всех рейсах получится совершить акт сексуального вандализма. Вспомните, что происходит во время коротких перелетов — даже если туалетов несколько, ажиотаж со стороны пассажиров не спадает в течение всего рейса. Для всяческих утех выбирайте длительные рейсы с ночным перелетом. На них по крайней мере есть гарантия, что уборная не будет пользоваться спросом хотя бы 15 минут.

Если вы рассчитываете на полный романтики акт любви, то точно выбрали не то место — сюда лезут за острыми ощущениями. Меньше стонов, больше дела — и будет что рассказать друзьям.

Если ваш рейс короткий, а либидо сильное — не брезгуйте просить места в хвосте самолета, а еще лучше — самые последние ряды. После взлета одолжите у стюардессы плед. Под ним можно устроить настоящие петтинговые войны. Кстати, этот способ станет отличной прелюдией для секса в бортовой уборной.

Настоящим экстремалам и истинным любителям секса задние ряды совсем не обязательны. К черту приличия — шокируйте этих снобов!

В кинотеатре

Странно, что, смирившись с поцелуями на задних рядах, люди до сих остаются против иных проявлений любви. Занятия сексом в кинотеатре под силу только настоящим профессионалам. Желание получить сексуальную разрядку может застать вас врасплох не только на вечернем сеансе, когда зал почти пустой, но и во время вполне кассового боевика, когда свободных мест в зале почти не будет.

Вы заранее молодцы, если выбрали билеты на последний ряд. В другом случае во время просмотра популярного фильма вам придется потерпеть, но если в зале кроме вас всего несколько человек — рискните! Кресла в кинотеатре слегка ограничивают свободу передвижений, а количество поз уменьшают до нуля. Но, черт возьми, есть же руки! Разумеется, верхние конечности были созданы именно для петтинга в общественных местах, а вы разве сомневались? Вполне логично, что с выбором одежды тоже нужно быть аккуратным: для девушек — платье, для мужчин — свободные штаны на резинке или на пуговицах. Наличие ширинки в таких ситуациях очень травмоопасно.

Если прикосновений вам мало, собирайте всю волю в кулак и отправляйтесь за входную ширму, которая висит перед выходом из зала. Там вас может обломать особо целомудренный работник кинотеатра — на входе он проверяет билеты, а во время сеанса доучивает диалоги из фильма и искореняет культуру CAMRip. Если сотрудника нет — вам повезло и любовный экстрим точно состоится.

Не забывайте про оральный секс. В кинотеатре есть все условия для того, чтобы доставить мужчине удовольствие. И не стоит хмурить брови, многие девушки вовсе не против минетов. Наоборот, они считают оральный секс чуть ли не лучшим способом управлять партнером с помощью рта. Тем, кто хочет узнать больше о тонкостях в личных отношениях и сделать отпуск действительно не забываемым — рекомендуем изучить тренинги Секс.рф. Ведь залог хорошего отдыха, это не только хороший отель и увлекательные экскурсии, но и полноценное удовлетворение во все смыслах.