Ещё
Бывший муж Анфисы Чеховой встретил новую любовь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший муж Анфисы Чеховой встретил новую любовь 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В октябре прошлого года Анфиса Чехова официально объявила о том, что развелась с супругом. Как оказалось, пара рассталась больше года назад, но Гурам и Анфиса не хотели привлекать внимание общественности к семейным проблемам и предпочли некоторое время скрывать. Экс-супруги смогли остаться друзьями и до сих пор проводят много времени с сыном Соломоном.
По словам Чеховой, сейчас у них прекрасные отношения с бывшим мужем. Так, недавно наследник артистки три недели провел в Грузии вместе с папой и родственниками, а Анфиса прилетела за сыном на несколько дней и все это время проводила вместе с экс-супругом. После развода личная жизнь Анфисы остается тайной — артистка не комментирует отношения и не хочет говорить о возможных ухажерах. Что касается Гурама, то с недавних пор он перестал скрывать свое новое увлечение.
Чуть больше месяца Баблишвили встречается с девушкой по имени Юлия. Она моложе своего избранника на 13 лет. Пока что у пары конфетно-букетный период, но Гурам в разговоре с журналистами не стал скрывать, что испытывает сильные чувства к новой девушке.
«Мы хорошо ладим, хорошо общаемся, нам замечательно. Я себя потрясающее чувствую, мне даже друзья говорят, когда я в Грузию приезжаю, говорят — вау! У меня были отношения, но не серьезные. Мужчине нужно раздолье, другая энергетика», — признался Гурам для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Teleprogramma.pro: последние новости
Недолго музыка играла: Сати Казанова заговорила о предательстве «Он тоже меня моложе»: 55-летняя Елена Валюшкина закрутила новый роман Бывший супруг Анастасии Макеевой скоро станет отцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских подтвердила, что вышла замуж3
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад18
Это фиаско, братан!83
Откровенный образ Решетовой никто не оценил19
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение