Бывший муж Анфисы Чеховой встретил новую любовь

В октябре прошлого года Анфиса Чехова официально объявила о том, что развелась с супругом. Как оказалось, пара рассталась больше года назад, но Гурам и Анфиса не хотели привлекать внимание общественности к семейным проблемам и предпочли некоторое время скрывать. Экс-супруги смогли остаться друзьями и до сих пор проводят много времени с сыном Соломоном.

По словам Чеховой, сейчас у них прекрасные отношения с бывшим мужем. Так, недавно наследник артистки три недели провел в Грузии вместе с папой и родственниками, а Анфиса прилетела за сыном на несколько дней и все это время проводила вместе с экс-супругом. После развода личная жизнь Анфисы остается тайной — артистка не комментирует отношения и не хочет говорить о возможных ухажерах. Что касается Гурама, то с недавних пор он перестал скрывать свое новое увлечение.

Чуть больше месяца Баблишвили встречается с девушкой по имени Юлия. Она моложе своего избранника на 13 лет. Пока что у пары конфетно-букетный период, но Гурам в разговоре с журналистами не стал скрывать, что испытывает сильные чувства к новой девушке.