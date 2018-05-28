В орловских колониях в этом году сыграли 17 свадеб

В учреждениях УФСИН России по Орловской области за пять месяцев текущего года было зарегистрировано 17 браков, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В Ливенской колонии поженились 6 пар. После бракосочетания молодоженам были предоставлены длительные свидания на 3 суток. Руководство ИК всегда идет навстречу тем, кто решил узаконить свои отношения. После церемонии бракосочетания, у осужденных возникает чувство ответственности за свою семью, которое предостерегает их от необдуманных поступков и нарушений режима отбывания наказания, отметили в пресс-службе УФСН.

Вступив в брак, осужденные более серьезно относиться к труду, стремятся получить образование по специальности и участвуют в общественной жизни колонии. В пресс-службе ведомства отмечают, что сотрудники ИК стараются сделать свадьбы осуждённых праздником, который запомнится им на всю жизнь.