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Красивая пара! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем на свидании
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Красивая пара! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем на свидании 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Роузи Хантингтон-Уайтли (31) обычно появляется на публике одна. Кажется, ее возлюбленный Джейсон Стэтхем (50) не любит внимание папарацци.
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Но на этот раз фотографы подловили парочку после ужина в Малибу. Роузи как всегда выглядела стильно: джинсы, топ, пиджак от Haider Ackermann и шпильки.
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Напомним, Уайтли и Стэтхем вместе уже около восьми лет. В прошлом году у пары родился сын Джек, но даже после этого звезды не спешат связывать себя узами брака. Хотя мы не раз замечали то самое колечко на руке модели.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/krasivaya-para-rouzi-hantington-uajtli-i-dzhejson-stethem-na-svidanii/
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