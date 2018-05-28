Красивая пара! Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем на свидании

Роузи Хантингтон-Уайтли (31) обычно появляется на публике одна. Кажется, ее возлюбленный Джейсон Стэтхем (50) не любит внимание папарацци.

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Но на этот раз фотографы подловили парочку после ужина в Малибу. Роузи как всегда выглядела стильно: джинсы, топ, пиджак от Haider Ackermann и шпильки.

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Напомним, Уайтли и Стэтхем вместе уже около восьми лет. В прошлом году у пары родился сын Джек, но даже после этого звезды не спешат связывать себя узами брака. Хотя мы не раз замечали то самое колечко на руке модели.

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