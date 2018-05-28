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Экс-супруг Чеховой представил новую подругу
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Экс-супруг Чеховой представил новую подругу 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Ведущая Анфиса Чехова сейчас свободная девушка. Осенью прошлого года артистка развелась с актером Гурамом Баблишвили. И Гурам времени не теряет. На днях он представил новую подругу.
Баблишвили представил новую подругу по имени Юлия в эфире программы «Ты не поверишь!». Девушка работает маркетологом и с актером познакомилась через общих друзей. Сейчас у пары сплошная романтика, но Гурам пока не познакомил девушку с родителями. «Мы хорошо ладим, хорошо общаемся, нам замечательно. Я себя потрясающее чувствую, мне даже друзья говорят, когда я в Грузию приезжаю, говорят — вау! У меня были отношения, но не серьезные. Мужчине нужно раздолье, другая энергетика… », — говорит Гурам.
Баблишвили не мог не упомянуть бывшую супругу. «Мы два дикобраза, они очень осторожно занимаются любовью. Понимаете, когда два лидера и каждый тянет одеяло, им лучше порознь идти», — сказал актер о своих прошлых отношениях с Чеховой.
Стоит отметить, что после развода Анфиса с уважением говорила о бывшем муже, несмотря на то, что Гурам признался в изменах. «Я очень благодарна своему бывшему мужу! Мы прошли с ним большой путь, многому научились друг у друга! Он показал мне, какими должны быть хорошие отцы! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения!».
Напомним, у бывших супругов растет сын Соломон. Пару недель назад Анфиса опубликовала в Insta совместное фото с экс-супругом и сыном.
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
12 Май 2018 в 5:14 PDT
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