Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс вышла замуж

Звезда «Милых обманщиц» Саша Питерс принимает поздравления: 22-летняя актриса в минувшее воскресенье вышла замуж за бойфренда, 28-летнего Хадсона Шиффера. Романтическая церемония бракосочетания прошла в Ирландии — в одном из старинных замков.

Для свадьбы Саша выбрала сшитый по индивидуальному заказу свадебный наряд от Christian Siriano, дополнив платье ожерельем от XIV Karats и браслетами Zadig & Voltaire.

Актриса и ее избранник вместе уже несколько лет и обручились еще в декабре 2015 года. Хадсон оставался с Сашей даже в самый сложный для нее период, когда она из-за болезни набрала почти 35 килограмм и стала жертвой постоянной травли в СМИ и соцсетях из-за лишнего веса. «Он невероятный», признавалась Питерс в интервью People в октябре 2017 года. «Я так давно его знаю, и это так замечательно — когда рядом есть кто-то, кто поддерживает тебя, и ты знаешь вне всяких сомнений, что он будет рядом, что бы ни случилось».

попкорнnews