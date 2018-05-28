Хейли Болдуин рассказала о своих чувствах к Джастину Биберу

Кажется, в отношениях между Хейли Болдуин (Hailey) и Джастином Бибером (Justin) действительно можно поставить жирную точку. Хотя, после того как музыкант расстался с Селеной (Selena), многие заподозрили, что он решил вернуться в Хейли, в своем недавнем интервью девушка расставила все точки над «и».

«Мы встретились, когда я была еще совсем юной, а он был моим лучшим другом, — объяснила Хейли журналистам. — Все знают, что потом это переросло в нечто большее, но нам тогда было по лет».

По словам модели, отношения с Джастином (читай: «отношения под светом софитов») многому научили ее.

«Мы оба осознали, что чувствуем себя намного лучше, когда общаемся, как друзья. Он очень хороший. И я рада, что теперь вся эта ситуация прояснилась».

Фотографы не перестают подлавливать парочку вместе: то они вместе прогуливаются по Западному Голливуду, то вдвоем выходят из церкви, то оказываются в одном и том же баре.

Но, может, все это еще раз доказывает, что дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует?