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Хейли Болдуин рассказала о своих чувствах к Джастину Биберу
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Хейли Болдуин рассказала о своих чувствах к Джастину Биберу 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кажется, в отношениях между Хейли Болдуин (Hailey) и Джастином Бибером (Justin) действительно можно поставить жирную точку. Хотя, после того как музыкант расстался с Селеной (Selena), многие заподозрили, что он решил вернуться в Хейли, в своем недавнем интервью девушка расставила все точки над «и».
«Мы встретились, когда я была еще совсем юной, а он был моим лучшим другом, — объяснила Хейли журналистам. — Все знают, что потом это переросло в нечто большее, но нам тогда было по лет».
По словам модели, отношения с Джастином (читай: «отношения под светом софитов») многому научили ее.
«Мы оба осознали, что чувствуем себя намного лучше, когда общаемся, как друзья. Он очень хороший. И я рада, что теперь вся эта ситуация прояснилась».
Фотографы не перестают подлавливать парочку вместе: то они вместе прогуливаются по Западному Голливуду, то вдвоем выходят из церкви, то оказываются в одном и том же баре.
Но, может, все это еще раз доказывает, что дружба между мужчиной и женщиной все-таки существует?
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