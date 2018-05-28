Какие моральные нормы были у русских женщин

Принципы нравственности на Руси сильно отличались от современных. Общество утверждало: женщина должна быть нравственной — ведь именно она считалась духовной опорой семьи и лицом мужа.

Считалось, будто бы если именно женщина вела себя «неподобающим» образом, то семья буквально разваливалась на глазах. Мужчине позволялось «воспитывать» женщину словом и «делом», чтобы этого не происходило. Именно поэтому жен, не соответствующих критериям «нравственности», часто били, и это воспринималось в обществе как норма.

Поведение до брака

Поскольку девушек на Руси выдавали замуж очень рано (в 12-15 лет), основные требования соблюдения норм морали предъявлялись именно к замужним женщинам. До замужества девочка считалась практически ребенком, и ей полагалось быть послушной отцу и матери. Послушание и кротость — главные требования, которые предъявлялись к потенциальной невесте.

Если девушка вела себя «вызывающе» — была излишне шумной, громко хохотала, обращала на себя внимание, много болтала с посторонними, не опускала стыдливо глаза, когда на нее смотрели, — она считалась бесстыжей. Такую девушку никто не хотел брать замуж, потому что она «стыда не знала». Юным девицам полагалось быть кроткими, послушными, трудолюбивыми и нелюбопытными. Если девушка огрызалась, спорила и вообще обладала строптивым нравом, желающих жениться на ней не было.

При этом наши предки не предъявляли претензий к физической чистоте новобрачной. Невесте не обязательно было быть девственницей, поскольку на добрачные сексуальные связи славяне смотрели спокойно. Даже если у невесты уже был внебрачный ребенок, ее спокойно брали замуж. Наличие малыша, наоборот, было гарантией того, что девушка плодородна, способна рожать и принесет потомство будущему мужу.

Моральные нормы замужней

Для замужних дам существовал целый кодекс правил и норм поведения. Прежде всего, замужняя женщина должна была одеваться в соответствии со своим статусом. Выйдя замуж, она навсегда лишалась права ходить перед посторонними людьми с непокрытой головой. Это было неприлично. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы и укладывала их особых образом вокруг головы. Сверху надевала кокошник, кичку или платок.

Если женщина появлялась с непокрытой головой — «как девица», — ее считали неприличной, чуть ли не публичной девкой. Этим она позорила и себя, и мужа, и своих родителей, которые «не сумели воспитать ее правильно». Также на людях женщина не смела спорить с мужем, противоречить ему. Считалось, что это унижает достоинство мужчины и демонстрирует, будто женщина плохо воспитана.

Женщина должна была целиком и полностью во всем подчиняться супругу. Она имела право выйти из дома, только если он дал ей на то разрешение. Жена не смела иметь каких-то тайных разговоров или дел с посторонними людьми, принимать от них подарки или дарить что-то без разрешения мужа. Она даже не имела права что-то съесть или выпить втайне от главы семьи.

Если женщина делала что-либо из перечисленного, она считалась бесстыжей, непотребной, плохо воспитанной. Бесстыжей считалась и та замужняя женщина, которая не чтила свекра со свекровью. Если невестка смела спорить с кем-то из своих «вторых родителей», ее могли ославить на всю деревню да еще и выпороть. Невестка в семье мужа была человеком абсолютно бесправным.

И, конечно же, жене нельзя было заигрывать, болтать или обмениваться шутками с посторонними мужчинами. Это было равносильно физической измене и сурово каралось. Женщина на Руси была полностью погружена в домашний быт, воспитание детей, ведение хозяйства и ублажение мужа. Любая социальная активность считалась излишне вольным поведением, граничащим с неприличием.