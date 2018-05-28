Кто из россиян все чаще заключает гостевые браки

О том, что жители крупных городов все чаще выбирают для себя браки «выходного дня», рассказали психологи. По данным специалистов, в основном гостевые браки практикуют люди в возрасте свыше 40 лет, которые уже вырастили детей. Чаще всего не обременяют себя совместным бытом творческие люди и представители шоу-бизнеса. При этом кто-то все же регистрирует брак, но встречаются лишь на выходных.

«Такой брак чаще востребован у женщин в разводе. Дети подросли, заводить новую семью они не спешат, поэтому удобнее, числясь официально в браке, жить с супругом отдельными домами. Готовить меньше, можно просто приятно встречаться, заниматься сексом и несколько раз в неделю куда-нибудь ходить вместе — в ресторан, в гости, в театр, в отпуск вместе ездить, а все остальное время жить раздельно», — говорит психолог Надежда Власова.

Жительница Екатеринбурга Анна рассказала историю своей матери, которая уже 28 лет живет с мужчиной в «гостевом браке». На момент встречи оба они были разведены, имели недвижимость в разных концах города, и съезжаться не спешили.

«Люди привязаны к месту и по-разному строят свой быт. Мамин супруг любит, чтобы телевизор и радио постоянно работали, а ей приятнее почитать книгу. Поскольку в таком возрасте заводить совместных детей они не планировали, необходимости жить под одной крышей и вести общее хозяйство — не было», — говорит Анна.

Раздельное ведение хозяйства не означает, что каждый живет исключительно своей жизнью: супруги поддерживают друг друга, навещают родственников, некоторые помогают деньгами, говорят психологи.

По мнению специалистов, люди, которые решили больше не заводить детей, выбирают такую форму брака, поскольку он реально экономит силы и нервы.

«Это раздельные кошельки, однако он не исключает финансовую взаимопомощь или подарки», — подытожила психолог Надежда Власова.

Другая жительница Екатеринбурга рассказала про отношения своего 60-летнего отца с его супругой, которая живет в Асбесте.

«На выходных она балует его вкусными блюдами на своей кухне, а он вывозит ее на загородный отдых. Вскоре после заключения брака они отправились в совместное путешествие по России… Папа сразу дал понять родственникам супруги, что на наследство не претендует, у каждого свое имущество», — пояснила Татьяна.

Вступать в гостевой брак психологи советуют при наличии доверительных отношений и взаимной ответственности.

«Одна моя клиентка рассказывала, что разногласия в ее семье начались, когда у ребенка возникли проблемы со здоровьем. «Гостевой» муж не только не помогал, а скорее мешал, так как не хотел терять привычный уровень комфорта, и с ним не возможно было договориться», — рассказала Власова.

В юридической практике нет такого понятия как брак выходного дня. Если же брак зарегистрирован, а живут супруги под разной крышей, их отношения регламентируются законом.

«Нажитое в период брака имущество признается совместным за редкими исключениями. В случае расторжения брака каждый супруг претендует на то, чтобы участвовать в разделе и не важно, на кого оно записано. Если один из супругов умирает, то другой является наследником наравне с прочими наследниками первой очереди. А если кто-то из супругов решит продать недвижимость или долю в фирме, то должен попросить нотариальное согласие у второго», — пишут «Моменты».