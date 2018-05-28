Новый мужчина Ирины Безруковой: фото 2018

Жизнь знаменитостей всегда находится на виду. Поэтому, когда в их биографии или личной жизни происходят изменения, в прессе появляются довольно громкие заявления. Такая ситуация недавно произошла с актрисой Ириной Безруковой . Как только ее заметили на светском мероприятии в сопровождении неизвестного мужчины, то сразу же возвысили его в статус нового мужа артистки (см. фото ниже в статье).

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В апреле 2018 года стартовала премьера фильма «Экипаж». На ней присутствовали многие звезды российского кино и шоу-бизнеса. В их числе была известная актриса Ирина Безрукова. Многие знают, что не так давно она пережила трудности в личной жизни — развод с Сергеем Безруковым. Для того чтобы забыть бывшего мужа ей потребовалось много времени и терпения.

Но на мероприятии актриса появилась в компании нового мужчины (см. фото ниже в статье), чем полностью обескуражила окружающих. Весь вечер гости неустанно обсуждали их пару и задавались вопросом об их отношениях.

yandex_ad_1 Но сама актриса на этот счет никаких комментариев не давала. Только спустя некоторое время, она поделилась с журналистами: «На самом деле это мой друг, его зовут Сергей Брауде, он известный актер и режиссер. Уже долгое время он живет в Италии. Мы довольно часто общаемся и стараемся поддерживать теплые дружеские отношения».

Известно, что Ирина познакомилась с Сергеем в начале 2018 года. Это произошло на благотворительном бале в Люксембурге, на котором им довелось быть ведущими. Даже там отметили, что это была самая красивая пара на этом вечере. Совместная работа очень вдохновила актеров.

Кроме того, рабочие отношения переросли в дружескую симпатию. Спустя некоторое время мужчина приехал в Москву по делам, и решил организовать встречу с Ириной. Актриса с удовольствием приняла его приглашение.

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Прошлые отношения

В личной жизни актрису Ирину Безрукову постоянно преследуют неудачи. Первым официальным мужем артистки был Игорь Ливанов . Их отношения складывались довольно хорошо, несмотря на то, что мужчина был значительно старше Ирины. Спустя время у пары родился сын — Андрей.

Постепенно актриса стала отдаляться от семьи, часто задерживалась на работе. И в итоге призналась мужу, что она влюбилась в актера — Сергея Безрукова.

Такие изменения в личной жизни пошли Ирине на пользу. С новыми отношениями актриса буквально расцвела. Кроме того, мужчина всячески проявлял к ней свой интерес и красиво ухаживал. По версии одного из популярных журналов актеры были признаны парой года. Затем совместные фото с новым мужем часто украшали обложки самых популярных глянцевых изданий.

Вместе с Сергеем организовывали различные благотворительные акции. Но за внешним благополучием, скрывались не самые лучшие моменты их личной жизни.

В 2014 году Ирина узнала, что у Безрукова есть двое внебрачных детей от другой женщины. Именно в тот момент отношения с мужем дали трещину. Сейчас актриса не любит вспоминать эти моменты из их личной жизни, но в тот момент ей было очень тяжело. Затем последовало еще несколько неприятных событий: новая интрижка мужа и развод.

Трагедия

После бракоразводного процесса, актриса долгое время не могла прийти в себя. Единственным спасением для нее стала усердная работа. Она все время пропадала на съемках различных телешоу, изучала языки, путешествовала. Только это помогло забыть о трудностях в личной жизни.

Кроме того, Ирина Безрукова заявила о том, что уже готова к новым отношениям с мужчиной, который станет для нее верным мужем.

yandex_ad_2 Но она даже не могла предположить, что ждет ее впереди. Однажды Ирине пришлось на некоторое время уехать на съемки в другой город. Именно там она узнала, что ее любимый сын Андрей трагически скончался в их квартире.

Мгновенно в СМИ опубликовали различные версии его смерти: наркотическая зависимость, различные болезни. По официальной версии следствия Андрей случайно поскользнулся на полу в ванной комнате и при падении получил значительные травмы головы, несовместимые с жизнью. Актриса до сих пор не может поверить, что его нет рядом.

Сейчас

Сейчас в личной жизни актрисы Ирины Безруковой нет никаких изменений, несмотря на то, что журналисты часто приписывают ей новые отношения. Она старается поддерживать с противоположным полом только дружеские симпатии. По ее мнению, прежде чем, искать нового мужа, нужно встретить «своего человека».

Она никогда не стремилась быстрее выйти замуж. Все отношения сами собой приводили ее к браку.

Актриса отмечает, что умеет любить, заботиться и строить крепкие отношения, но сейчас в ее жизни нет того мужчины, за которого она хотела бы выйти замуж.

Сейчас актриса много работает, обеспечивает себя, ни от кого не зависит и чувствует себя гармонично. Не так давно вышла премьера сериала «Менталист». Вскоре выйдет большой фильм — «Землетрясение», в котором она сыграла. Активная работа и постоянная заинтересованность в ее творчестве доставляют ей удовольствие, и делают ее счастливым человеком.