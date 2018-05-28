Новый мужчина Ирины Безруковой: фото 2018 

Жизнь знаменитостей всегда находится на виду. Поэтому, когда в их биографии или личной жизни происходят изменения, в прессе появляются довольно громкие заявления. Такая ситуация недавно произошла с актрисой Ириной Безруковой. Как только ее заметили на светском мероприятии в сопровождении неизвестного мужчины, то сразу же возвысили его в статус нового мужа артистки (см. фото ниже в статье).
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В апреле 2018 года стартовала премьера фильма «Экипаж». На ней присутствовали многие звезды российского кино и шоу-бизнеса. В их числе была известная актриса Ирина Безрукова. Многие знают, что не так давно она пережила трудности в личной жизни — развод с Сергеем Безруковым. Для того чтобы забыть бывшего мужа ей потребовалось много времени и терпения.
Но на мероприятии актриса появилась в компании нового мужчины (см. фото ниже в статье), чем полностью обескуражила окружающих. Весь вечер гости неустанно обсуждали их пару и задавались вопросом об их отношениях.
yandex_ad_1 Но сама актриса на этот счет никаких комментариев не давала. Только спустя некоторое время, она поделилась с журналистами: «На самом деле это мой друг, его зовут Сергей Брауде, он известный актер и режиссер. Уже долгое время он живет в Италии. Мы довольно часто общаемся и стараемся поддерживать теплые дружеские отношения».
Известно, что Ирина познакомилась с Сергеем в начале 2018 года. Это произошло на благотворительном бале в Люксембурге, на котором им довелось быть ведущими. Даже там отметили, что это была самая красивая пара на этом вечере. Совместная работа очень вдохновила актеров.
Кроме того, рабочие отношения переросли в дружескую симпатию. Спустя некоторое время мужчина приехал в Москву по делам, и решил организовать встречу с Ириной. Актриса с удовольствием приняла его приглашение.
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Прошлые отношения
В личной жизни актрису Ирину Безрукову постоянно преследуют неудачи. Первым официальным мужем артистки был Игорь Ливанов. Их отношения складывались довольно хорошо, несмотря на то, что мужчина был значительно старше Ирины. Спустя время у пары родился сын — Андрей.
Постепенно актриса стала отдаляться от семьи, часто задерживалась на работе. И в итоге призналась мужу, что она влюбилась в актера — Сергея Безрукова.
Такие изменения в личной жизни пошли Ирине на пользу. С новыми отношениями актриса буквально расцвела. Кроме того, мужчина всячески проявлял к ней свой интерес и красиво ухаживал. По версии одного из популярных журналов актеры были признаны парой года. Затем совместные фото с новым мужем часто украшали обложки самых популярных глянцевых изданий.
Вместе с Сергеем организовывали различные благотворительные акции. Но за внешним благополучием, скрывались не самые лучшие моменты их личной жизни.
В 2014 году Ирина узнала, что у Безрукова есть двое внебрачных детей от другой женщины. Именно в тот момент отношения с мужем дали трещину. Сейчас актриса не любит вспоминать эти моменты из их личной жизни, но в тот момент ей было очень тяжело. Затем последовало еще несколько неприятных событий: новая интрижка мужа и развод.
Трагедия
После бракоразводного процесса, актриса долгое время не могла прийти в себя. Единственным спасением для нее стала усердная работа. Она все время пропадала на съемках различных телешоу, изучала языки, путешествовала. Только это помогло забыть о трудностях в личной жизни.
Кроме того, Ирина Безрукова заявила о том, что уже готова к новым отношениям с мужчиной, который станет для нее верным мужем.
yandex_ad_2 Но она даже не могла предположить, что ждет ее впереди. Однажды Ирине пришлось на некоторое время уехать на съемки в другой город. Именно там она узнала, что ее любимый сын Андрей трагически скончался в их квартире.
Мгновенно в СМИ опубликовали различные версии его смерти: наркотическая зависимость, различные болезни. По официальной версии следствия Андрей случайно поскользнулся на полу в ванной комнате и при падении получил значительные травмы головы, несовместимые с жизнью. Актриса до сих пор не может поверить, что его нет рядом.
Сейчас
Сейчас в личной жизни актрисы Ирины Безруковой нет никаких изменений, несмотря на то, что журналисты часто приписывают ей новые отношения. Она старается поддерживать с противоположным полом только дружеские симпатии. По ее мнению, прежде чем, искать нового мужа, нужно встретить «своего человека».
Она никогда не стремилась быстрее выйти замуж. Все отношения сами собой приводили ее к браку.
Актриса отмечает, что умеет любить, заботиться и строить крепкие отношения, но сейчас в ее жизни нет того мужчины, за которого она хотела бы выйти замуж.
Сейчас актриса много работает, обеспечивает себя, ни от кого не зависит и чувствует себя гармонично. Не так давно вышла премьера сериала «Менталист». Вскоре выйдет большой фильм — «Землетрясение», в котором она сыграла. Активная работа и постоянная заинтересованность в ее творчестве доставляют ей удовольствие, и делают ее счастливым человеком.