Ещё
Памела Андерсон забыта! Томми Ли сыграл свадьбу в банных халатах с молодой возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памела Андерсон забыта! Томми Ли сыграл свадьбу в банных халатах с молодой возлюбленной 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
55-летний барабанщик рок-группы Motley Crue Томми Ли и 31-летняя звезда Instagram Бриттани Ферлан рассказали о своей неформальной свадьбе.
Влюбленные поклялись друг другу в верности в отеле Beverly Hills в простых белых банных халатах и тапочках. Томми и Бриттани опубликовали у себя в Instagram фото в этих незамысловатых нарядах, сделанные на фоне лаконичной свадебной арки, усыпанной лепестками розовых цветов.
— подписал снимок бывший муж Памелы Андерсон, сделавший предложение своей новой подруги в этом году в День всех влюбленных 14 февраля. Некоторые подписчики предполагают, что влюбленные пошутили и женились в «приличных» костюмах, но решили рассказать о важном событии только на следующий день, переодевшись и сфотографировавшись на фоне не убранных пока украшений.
Томми Ли ранее, кроме актрисы и модели Памелы Андерсон, был женат на актрисе Хизер Локлир. В браке с Андерсон у него родилось два сына — Брэндон Томас Ли (1996) и Дилан Джаггер Ли (1997). Интересно, планирует ли Томми Ли детей в новых отношениях?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Тест на верность: смогла бы ты изменить своему мужчине? «Наездница» и другие самые травмоопасные позы из Камасутры Кети Топурия публично ревнует Гуфа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью3
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение