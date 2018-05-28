Памела Андерсон забыта! Томми Ли сыграл свадьбу в банных халатах с молодой возлюбленной

55-летний барабанщик рок-группы Motley Crue Томми Ли и 31-летняя звезда Instagram Бриттани Ферлан рассказали о своей неформальной свадьбе.

Влюбленные поклялись друг другу в верности в отеле Beverly Hills в простых белых банных халатах и тапочках. Томми и Бриттани опубликовали у себя в Instagram фото в этих незамысловатых нарядах, сделанные на фоне лаконичной свадебной арки, усыпанной лепестками розовых цветов.

— подписал снимок бывший муж Памелы Андерсон , сделавший предложение своей новой подруги в этом году в День всех влюбленных 14 февраля. Некоторые подписчики предполагают, что влюбленные пошутили и женились в «приличных» костюмах, но решили рассказать о важном событии только на следующий день, переодевшись и сфотографировавшись на фоне не убранных пока украшений.

Томми Ли ранее, кроме актрисы и модели Памелы Андерсон, был женат на актрисе Хизер Локлир . В браке с Андерсон у него родилось два сына — Брэндон Томас Ли (1996) и Дилан Джаггер Ли (1997). Интересно, планирует ли Томми Ли детей в новых отношениях?

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Фото:Instagram