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Исповедь порнозвезды: «Это было моим призванием»
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Исповедь порнозвезды: «Это было моим призванием» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Twitter Паулиты Паппель
Паулита Паппель всю жизнь мечтала стать порнозвездой. Девушка снимается в «позитивном», по ее словам, порно и счастлива, что профессия позволяет ей путешествовать по всему миру. Паппель нравится атмосфера съемок, что все во время процесса красиво, что у нее всегда «классный секс» и «классные люди вокруг», а потом ее еще и кормят — и в конечном итоге платят за то удовольствие, которое она от всего этого получает.
Twitter Паулиты Паппель
Паулита, не стесняясь заявляет: «Профессия порноактрисы была моим призванием и мечтой».
Порнозвезда не понимает, как кому-то может не нравиться ее работа. Паулита пробует себя не только в роли актрисы, но и как режиссер. Ее цель — сделать порноиндустрию «лучшим местом для женщин». Помимо съемок, она также администрирует платный порносайт, на котором представлены работы, сделанные женщинами.
Но на пути к мечте Паппель столкнулась с серьезным, на ее взгляд испытанием: ее воспитывали феминисты, которые уверяли, что секс-индустрия — это эксплуатация женщин мужчинами. Хорошие отношения с родителями были для Паулиты очень важны, и она страдала, что не может поделиться с ними своей страстью и тягой к порнобизнесу.
Twitter Паулиты Паппель
В конце концов она решила открыться родителям, и неожиданно нашла поддержку у отца. Мать взгляды дочери принимала дольше и тяжелее, но в конце концов смирилась с выбором дочери.
Прежде, чем стать актрисой, Паулита работала «девушкой на веб-камеру» и на «секс-телефоне». Но она не чувствовала себя в безопасности, занимаясь этим. Кино же дало ей не только свободу, но и безопасность.
Twitter Паулиты Паппель
Что касается ее воспитания как феминистки, то Паулита нашла компромисс: она считает, то полагать, будто порно только для мужчин — это опять же ущемление женщины в правах. Именно поэтому Паппель, по ее словам, снимает «феминистское порно».
Женский форум
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