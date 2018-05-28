Исповедь порнозвезды: «Это было моим призванием»

Паулита Паппель всю жизнь мечтала стать порнозвездой. Девушка снимается в «позитивном», по ее словам, порно и счастлива, что профессия позволяет ей путешествовать по всему миру. Паппель нравится атмосфера съемок, что все во время процесса красиво, что у нее всегда «классный секс» и «классные люди вокруг», а потом ее еще и кормят — и в конечном итоге платят за то удовольствие, которое она от всего этого получает.

Twitter Паулиты Паппель

Паулита, не стесняясь заявляет: «Профессия порноактрисы была моим призванием и мечтой».

Порнозвезда не понимает, как кому-то может не нравиться ее работа. Паулита пробует себя не только в роли актрисы, но и как режиссер. Ее цель — сделать порноиндустрию «лучшим местом для женщин». Помимо съемок, она также администрирует платный порносайт, на котором представлены работы, сделанные женщинами.

Но на пути к мечте Паппель столкнулась с серьезным, на ее взгляд испытанием: ее воспитывали феминисты, которые уверяли, что секс-индустрия — это эксплуатация женщин мужчинами. Хорошие отношения с родителями были для Паулиты очень важны, и она страдала, что не может поделиться с ними своей страстью и тягой к порнобизнесу.

Twitter Паулиты Паппель

В конце концов она решила открыться родителям, и неожиданно нашла поддержку у отца. Мать взгляды дочери принимала дольше и тяжелее, но в конце концов смирилась с выбором дочери.

Прежде, чем стать актрисой, Паулита работала «девушкой на веб-камеру» и на «секс-телефоне». Но она не чувствовала себя в безопасности, занимаясь этим. Кино же дало ей не только свободу, но и безопасность.

Twitter Паулиты Паппель

Что касается ее воспитания как феминистки, то Паулита нашла компромисс: она считает, то полагать, будто порно только для мужчин — это опять же ущемление женщины в правах. Именно поэтому Паппель, по ее словам, снимает «феминистское порно».