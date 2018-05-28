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Москвичка списала свою измену на действие роллов с афродизиаками
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Москвичка списала свою измену на действие роллов с афродизиаками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Москвичка обратилась в московскую полицию с заявлением об изнасиловании: якобы новый знакомый добавил ей в роллы что-то возбуждающее, из-за чего она стала заниматься с ним оральным сексом. Об этом в понедельник, 28 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В социальных сетях появилось видео, снятое на мобильный телефон в одном из увеселительных заведений в центре Москвы. На нем видно, как парень и девушка занимаются оральным сексом. Молодой человек «героини» ролика увидел его — и потребовал от девушки объяснений», — рассказал источник.
В ответ на это девушка рассказала, что отправилась на встречу с новым знакомым, с которым познакомилась в одной из социальных сетей. Она заказала японскую еду — но после этого почувствовала себя как-то странно и кинулась заниматься с парнем оральным сексом. Якобы он подсыпал ей в роллы что-то возбуждающее.
«Молодой человек девушки заставил ее пойти в полицию и написать заявление об изнасиловании. Однако, когда она осталась со стражами порядка наедине, то призналась, что состояла параллельно в двух отношениях», — отметил собеседник «Ленты.ру».
13 сентября стало известно, что 40-летний москвич из ревности расстрелял свою близкую подругу после ее измены.
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