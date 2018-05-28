Звездные пары, о расставании которых мы всегда будем жалеть

Любимая многими «вампирская» парочка продержалась четыре года. За это время актеры успели закончить съемки в «Сумерках», объявить о помолвке и даже купить общий дом. Ударом для Роберта стала измена Кристен с режиссером «Белоснежки и охотника» Рупертом Сандерсом . Это послужило причиной для продажи несостоявшегося семейного гнездышка и привело к расставанию. После этого случая журналисты видели актеров вместе, но сами звезды не стали комментировать свои отношения, даже когда решили поставить в них точку.

Нам казалось, что химия между этими актерами будет длиться вечно: влюбленные столько раз вместе появлялись на публике, что мы и подумать не могли, что их союз так скоро распадется. Образ крепкой пары поддерживался и благодаря многочисленным сезонам «Дневников вампира», где актеры исполняли главные роли. К сожалению, основную причину расставания звезды решили не раскрывать. Главной версией фанатов стала мысль о том, что Нина просто не была готова к браку. Возможно, расставание даже пошло им на пользу: у Йена и другой его напарницы по съемкам Никки Рид в браке родился ребенок, а Нина после разрыва серьезно занялась карьерой.

Со знаменитой Бранджелиной за право считаться идеальной семьей могла побороться только семья Гарнер и Аффлека. 11 лет совместной жизни, трое очаровательных детей, процветающая карьера Бена и тихое счастье в тени мужа у Дженнифер… чем не мечта? К несчастью, чудеса для этой пары быстро закончились — Аффлек вернулся в азартным играм и алкоголю, а еще изменил жене с няней их детей. После этого звезды объявили о разводе. Сложно представить, но Гарнер удалсь простить мужу тот случай: актриса ждала, что Бен осознает свои ошибки. Увы, в 2017 году пара официально оформила развод.

Хотя модель и музыкант были вместе относительно недолго, фанатам казалось, что звезды были созданы друг для друга. Эти двое действительно были красивой парой. Абель посвятил много песен своей возлюбленной, а в клипе In The Night Белла даже снялась. Причиной разрыва, по официальной версии, стало несовпадение рабочих графиков. Однако почти сразу после расставания Абеля заметили в компании Селены Гомес. Нетрудно вспомнить, каким взглядом после этого одарила Белла бывшего возлюбленного на шоу Victoria‘s Secret 2016, когда они оба оказались на подиуме. Но списывать пару со счетов еще рано: в марте 2018 исполнитель выпустил сингл Wasted Times, который посвятил Белле, а в мае их видели вместе в Каннах. Может, еще есть шанс на воссоединение?

Кажется, отношения Джастина и Селены длились целую вечность. Познакомившись еще в начале своего восхождения на вершину славы, Селена и Джастин расставались столько раз, что не остается сомнений в том, что у пары есть, или были, чувства друг к другу. Они расходились по разным причинам, но вновь и вновь начинали все сначала.

В январе 2018, когда казалось, что после двухлетнего перерыва от прежних чувств уже ничего не осталось, звезды вновь сошлись на фоне болезни Селены. Фанаты надеялись на возвращение легендарной эпохи Джелены, но увы, знаменитости снова расстались.

Эта пара бьет рекорды нашей сегодняшней подборки. Эти актеры были вместе 17 лет, 14 из которых — в браке. Супруги, чья красота сводила с ума миллионы людей по всему, без устали занимались любимым делом, а преодолевать невзгоды им помогала безграничная любовь и дети. Однако на деле все оказалось не так сказочно: свободолюбивые нравы актеров и их постоянные съемки превратили их отношения в «гостевой брак», где каждый был сам за себя.

«Венсан и я — два разных мира. Я не знаю его друзей, он не знает моих. У нас разная жизнь. Каждый из нас очень независим, и для нас это единственный способ оставаться вместе», — признавалась Моника в одном из интервью. К сожалению, даже наличие двух прекрасных дочерей не смогло сохранить этот брак.