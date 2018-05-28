«Он дал столько любви»: вдова Хворостовского рассказала о последних днях жизни супруга

Известный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре прошлого года. Он мужественно противостоял страшной болезни — раку головного мозга. Два года Дмитрий храбро боролся с онкологией. Его смерть стала настоящим ударом для родных, друзей, коллег и многочисленных поклонников, которые до сих пор оплакивают артиста.

Его вдова Флоранс очень тяжело переживает утрату супруга. Первое время она совсем не выходила в свет и оплакивала певца, но через некоторое время все же нашла в себе силы жить дальше ради детей. И хотя Флоранс все еще не может без слез говорить о погибшем муже, недавно она даже согласилась на интервью и рассказала, как складывает ее жизнь в эти тяжелые полгода без Хворостовского.

Флоранс до сих пор не может поверить в смерть любимого мужчины. Она отмечает, что Дмитрий до последний дней жизни улыбался, старался заниматься спортом и репетировал, а также не жаловался на боли, так как хотел видеть свою семьи счастливой.

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