15 жестких цитат Михаила Лабковского о любви, сексе и отношениях

Михаил Лабковский — практикующий психолог с 30-летним стажем и 20—

летним опытом работы в радио— и телеэфире и самый популярный психолог Интернета. Его взгляды очень точные, жесткие и правдивые. Равнодушных к нему нет: Лабковского или обожают, или ненавидят. PEOPLETALK собрал для тебя 15 самых откровенных цитат о любви, сексе, отношениях и неврозах.

Здоровый человек не хочет выйти замуж. Первое, что вы должны сделать, — это перестать хотеть выйти замуж. Иными словами, если вы хотите выйти замуж, вам надо перестать об этом думать, обесценить саму идею.

Любой конфликт в семье, на работе, в любви и дружбе — это лишь отражение вашего внутреннего конфликта. Поэтому разбираться надо не с окружающими — разбираться надо с собой.

Если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва, ей же просто грех не изменить! В случае чего она, конечно, всплакнет, выскажется в стиле «козел», «загубил мою молодость», уйдет к маме для приличия… Но потом ведь вернется. И все продолжится. И мужчина это знает.

Причина женских проблем не в том, что он ведет себя как козел. Причина в том, что у нее есть невроз, который требует выхода. И для этого выхода нужен определенный человек и отношения, в которых она могла бы страдать. Поэтому она специально вступает в такие отношения, потому что у нее с детства есть психическая потребность в этом.

Если после первого или второго свидания, возможно, после секса, парень/девушка не звонит, «пропадает», то здоровая, НЕ невротическая реакция — сразу же потерять интерес к этим отношениям. Но нет! Для невротика это начало большой любви.

Совершенно бесполезно кого-то бросать, пока вы не изменились внутренне и пока партнер для вас — способ решить свои сугубо внутренние проблемы. Поплачете-поплачете и нового такого же найдете.

Мы меряем любовь уровнем страдания. А здоровая любовь — это про то, насколько ты счастлив.

Мужчины так устроены, что еще со времен своей матери подходят только к тем, кто глазами дает им одобрение. Здоровый мужчина — как ребенок.

Если человек другому человеку заменяет весь мир, это означает, что своего мира у него попросту нет.

Одиночество — это не то, что вы никому не нужны, ваш телефон молчит, вас никто не любит, вы невостребованы… Одиночество — это ощущение внутренней пустоты. Одиночество — в первую очередь о том, что вы не нужны только одному человеку: самому себе — и поэтому и другим неинтересны.

Людей не любят за то, что они прогибаются. Женщина будет для мужчины просто пустым местом, если про нее нельзя сказать, кто она, что она и что она любит на завтрак. Парадокс заключается в том, что стервозных женщин мужчины просто обожают.

Меня спрашивают, зачем женщине, которая самодостаточна, успешна, справляется со всеми проблемами самостоятельно, финансово независима и реализована, мужчина. Отвечаю: для радости. В семье оба человека друг другу для радости. Если человек видит в другом не счастье, а агрегат для выполнения определенных функций, то это финиш.

Залог счастливой семейной жизни, брака и секса с одним партнером только в одном — в стабильной психике. Не уступки, не компромиссы — это все прямая дорога к кардиологу или онкологу. Когда у человека стабильная психика, он может прожить с одним партнером всю жизнь. И любить его одного.

Скромность никого не украшает. В силу закомплексованности, неуверенности и низкой самооценки девушка живет без секса и отношений не потому, что она страшная, а потому, что она плохо к себе относится. Задача психолога — избавить ее от этого.

Единственное время в жизни человека, когда он объективно зависим и когда его можно считать заложником — это детство и зависимость от родителей. Длится это сравнительно недолго. В остальных случаях пребывание в любых отношениях есть выбор взрослого человека.

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