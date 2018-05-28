Российские звезды, которые сидели на сайтах знакомств

После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня улетела в Штаты, где не собиралась долго оставаться одна. Звездная красотка сразу заявила, что подружка посоветовала ей крутой сервис для знакомств.

«Совсем скоро я лечу в Америку. Жду не дождусь, скажу честно, друзей у меня там мало, но мне недавно моя подруга рассказала про приложение, где можно искать людей по локации. Это очень полезная штука, особенно для тех, кто часто путешествует, как я. Я за новые знакомства! А вы?» — написала Виктория в социальной сети. Интересно, а своего нынешнего бойфренда-миллиардера она тоже нашла в приложении?

Тимур Батрутдинов в свое время интриговал поклонниц, публикуя в соцсетях странные посты о том, что сидит в Tinder, и что это приложение однозначно до добра не доведет. В определенный момент резидент Comedy Club даже намекнул, что нашел в приложении девушку. Так что, если вдруг у вас случился «мэтч» с человеком, который называет себя Тимуром Батрутдиновым, не спешите делать вывод о том, что это фейк. Возможно, экс-«Холостяку» просто не с кем провести вечер.

А вот Стас Пьеха не скрывает, что никаких серьезных отношений на сайтах знакомств не ищет. Артист рассчитывает только на легкие интрижки и секс без обязательств. «На сайтах можно знакомиться ради секса, каких-то коротких приятных историй», — рассказал музыкант в телеинтервью. Для чего-то большего Стас выбирает девушек очень тщательно и предпочитает знакомиться на улице или в компании общих друзей.

После развода с Дмитрием Клейманом Виктория Дайнеко решила залечивать душевные раны проверенным способом и скачала приложение для знакомств. В своем Instagram певица прямо так и заявила: «Развод — отличный повод поменять фото на #badoo». Подписчики помогли Виктории выбать аватарку для приложения, а вот сколько мужчин после этого поставили ей лайки и назначили свидания, остается только догадываться.

Однажды Алексей Воробьев неожиданно признался подписчикам своего Instagram, что зарегистрирован на сайте знакомств и надеется встретить там спутницу жизни. «Ищу любовь всей своей жизни. Я свободен, гетеро, 188 см, 83 кг, атлетического телосложения, блондин с голубыми глазами», — написал певец на странице в социальной сети. А вот требования к своей потенциальной девушке Алексей почему-то не озвучил. Видимо, главное — чтобы человек был хороший.