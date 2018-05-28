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Анастасия Спиридонова: «На моей свадьбе будет мужичок с гармошкой»
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Анастасия Спиридонова: «На моей свадьбе будет мужичок с гармошкой» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Победительница шоу «Три аккорда» и участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова в августе перестанет быть завидной невестой. Артистка выходит замуж. Об этом она сообщила своим подписчикам в «инстаграме» еще зимой. «Невеста.. поздравляйте)))#поулицам #амстердама#разгуливает #невеста», — опубликовала пост в своем микроблоге артистка. На снимке было видно обручальное кольцо. Впрочем, после этого не было никакой информации, когда же все-таки состоится это бракосочетание. WomanHit.ru выяснил кое-какие детали будущей вечеринки. Оказалось, что, по сути, артистка еще даже не приступала к свадебным приготовлениям.
«Летом состоится свадьба, но подробности пока держу в секрете, — рассказала Анастасия. — Мне кажется, я буду делать все в последний момент. Но моя женская смекалка найдет довольно быстро выход из этой ситуации. Могу сказать пока, что я очень хочу, чтобы на свадьбе был мужичок с гармошкой. Вот прямо на сто процентов он у меня будет, потому что я хочу застольных песен в конце свадьбы, когда уже все нагуляются и вся красота сойдет. Просто по-русски спеть 'Ой, мороз, мороз…»
Также известно, что избранник исполнительницы вовсе не именитый представитель шоу-бизнеса и не олигарх.
«Избранник — мой одноклассник Антон, все прозаично: искала, искала и нашла человека из детства», — призналась звезда.
Что интересно, будущий супруг Насти.. тоже рыжий! По этому поводу певица, конечно же, не могла не шутить в своем инстаграме. Фанаты за пару весьма рады и ждут публикаций со свадьбы.
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Женский форум
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