Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис тайно женился

Мэттью Льюис , известный по роли нелепого мальчика Невилла Долгопупса из саги « Гарри Поттер » тайно женился на своей девушке Энджеле Джонсон. О помолвке пары стало известно в 2016 году, через четыре месяца после начала романа.

Скромная свадебная регистрация прошла в итальянском Портофино, после чего Мэттью и Энджела отправились вместе с друзьями в ресторан, а позже на пляж, чтобы отметить важное для них событие. Мало кто верил, что из забавного, но не самого симпатичного мальчика «Поттерианы» вырастет столь привлекательный молодой человек. Однако не успели мы порадоваться преобразившемуся холостяку, как он тут же нашел даму сердца. Стоит отметить, что Джонсон не имеет отношения к актерской профессии — она организатор мероприятий, да и сам Льюис свою главную роль, похоже, сыграл и теперь не блещет на экране. До Мэттью девушка уже была замужем, но развелась в июле 2016, после чего начала встречаться со звездой «Гарри Поттера».

Фото молодоженов в Портофино:

попкорнnews