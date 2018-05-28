Мама Селены Гомес опровергла ссору между дочерью и Тейлор Свифт 

Вчера в Западные СМИ вышли с заголовками, якобы Селена Гомес и Тейлор Свифт поругались на почве ревности к аудитории. В защиту дочери тут же выступила мама Селены Мэнди:
«Я отношусь к Тейлор, как к дочери. Между Сел и Тейлор нет и не было никогда никаких конфликтов. Тем более касаемо их фан-клубов. Потому что их аудитория общая. Я мало встречала в жизни таких подруг, как они» — поделилась родительница с изданием.
Напомню, что Тейлор Свифт и Селена Гомес тесно общаются уже более десяти лет и практически во все сложные периоды жизни подруги всегда были друг с другом рядом. Поссорилась пара лишь однажды из-за Джастина Бибера в далеком-ом году.