Мама Селены Гомес опровергла ссору между дочерью и Тейлор Свифт

Вчера в Западные СМИ вышли с заголовками, якобы Селена Гомес и Тейлор Свифт поругались на почве ревности к аудитории. В защиту дочери тут же выступила мама Селены Мэнди:

«Я отношусь к Тейлор, как к дочери. Между Сел и Тейлор нет и не было никогда никаких конфликтов. Тем более касаемо их фан-клубов. Потому что их аудитория общая. Я мало встречала в жизни таких подруг, как они» — поделилась родительница с изданием.