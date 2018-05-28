Черты характера, отравляющие семейную жизнь

Никто не идеален, а характер человека в сознательном возрасте изменить практически невозможно. Некоторые черты сильно влияют на семейную жизнь, в которой необходимо идти на уступки друг другу, а не создавать невыносимые условия существования. Данные черты характера и привычки сделают отношения невыносимыми для обоих партнеров.

Оправдания

Привычка оправдываться появляется зачастую тогда, когда вы паре существуют проблемы и различные просьбы партнеров игнорируются. Действительно, если человеку некомфортно с другим, ему легче придумать сотни оправданий, чем пытаться поладить.

Решать за двоих

Иногда приятно, когда рядом есть любимый человек, который решит все проблемы, однако насторожиться стоит тогда, когда он будет решать за обоих даже не спросив о мнении партнера. В некоторых случаях люди путают желание заботиться с тягой к полному контролю и доминированию.

Зависимость

Отношения, в которых один партнер зависит от другого, обречены на провал. Серьезные отношения нужно заводить тогда, когда оба человека являются зрелыми личностями, у них есть общение интересы, а также они обладают примерно одинаковыми показателями в плане денег и образования. Дисбаланс в какой-либо сфере может привести к неудаче.

Злопамятность

Отношения легко строить с человеком, который быстро выходит из ссор и готов на примирение. Однако если партнер никак не забудет старые обиды, которые уже были улажены, и напоминает о них при каждом удобном случае, это может серьезно повлиять на отношения.

Критика

Критика существует везде: дома, на учебе, а потом и на работе, но в большинстве случаев это помогает достигать новых высот в своей профессии. Однако в отношениях данное правило не действует и критика от возлюбленного может загнать человека в угол. Если в паре есть такая проблема следует попытаться ее решить путем беседы.

Проверки

Крепкие отношения строятся на взаимном доверии, и многие пары игнорируют это в начале влюбленности. Сцены ревности без повода, скандалы и постоянные подозрения не приведут ни к чему хорошему. Следует прекратить проверки своего партнера на прочность, если они есть, поскольку такое волнения может оказаться неоправданным.

Нетерпеливость

В жизни далеко не все можно получить сразу, а молодые пары часто становятся заложниками нетерпеливости. Желание ускорить события может лишь испортить отношения с партнером.