Она думала, что видела, как ее муж изменяет, но реальность была еще хуже!

Наступает время, когда женщина просто должна доверять своему мужу, например…

Жена приходит домой поздно вечером из города и тихо открывает дверь в свою спальню. Из-под одеяла, она видит четыре ноги вместо двух. Она тянется за бейсбольной битой и начинает бить одеяло так сильно, как она может.

Как только она закончила, женщина зашла на кухню, чтобы выпить. Когда она входит, то видит там своего мужа, читающего журнал.

«Привет, дорогая, — говорит он, — твои родители пришли к нам в гости, поэтому я разрешил им остаться в нашей спальне. Ты поздоровалась с ними?»