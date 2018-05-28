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Она думала, что видела, как ее муж изменяет, но реальность была еще хуже!
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Она думала, что видела, как ее муж изменяет, но реальность была еще хуже! 

Карельские вести 20 минут назад
Фото: Карельские вести
Наступает время, когда женщина просто должна доверять своему мужу, например…
Жена приходит домой поздно вечером из города и тихо открывает дверь в свою спальню. Из-под одеяла, она видит четыре ноги вместо двух. Она тянется за бейсбольной битой и начинает бить одеяло так сильно, как она может.
Как только она закончила, женщина зашла на кухню, чтобы выпить. Когда она входит, то видит там своего мужа, читающего журнал.
«Привет, дорогая, — говорит он, — твои родители пришли к нам в гости, поэтому я разрешил им остаться в нашей спальне. Ты поздоровалась с ними?»
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